Wie der Klimawandel in Memmingen künftig den Städtebau verändert

Der Klimawandel wird in kommenden Jahren auch in Memmingen zunehmend spürbar werden. Als einen Hotspot in Sachen Hitzebelastung stellen Expertenuntersuchungen unter anderem die Altstadt heraus. Einen Katalog mit Strategien und Projekten, mit denen die Stadt gegensteuern kann, beinhaltet das nun beschlossene Stadtklimakonzept.