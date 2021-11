Wärmere Winter, heiße Sommer, mehr Niederschläge: Eine Untersuchung zeigt, welche Folgen ein verändertes Klima für unsere Region haben könnte.

11.11.2021 | Stand: 17:42 Uhr

In den kommenden Jahren werden die Temperaturen auch in der Region ansteigen. Das zeigen Prognosen des Landesamts für Umwelt (LfU). Es hat mögliche Auswirkungen mit und ohne Klimaschutz für das südbayerische Hügelland skizziert. Aber was bedeuten die Szenarien für die Menschen? Und wie müssen sie damit umgehen?