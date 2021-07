Medizinisch soll es aber auch in Zukunft keine Zweiklassengesellschaft geben, versichert Andreas Ruland vom Klinikverbund Allgäu. Was sich ändert.

19.07.2021 | Stand: 12:10 Uhr

Gesundheit ist auch ein Markt, und den will der Klinikverbund Allgäu bestmöglich bedienen. Zwar können in den Krankenhäusern in Mindelheim und Ottobeuren alle Patienten sicher sein, dass sie unabhängig von ihrer Krankenversicherung eine bestmögliche medizinische Versorgung erhalten. Privatpatienten sollen künftig aber mehr Zusatzleistungen angeboten werden. Dafür investiert der Klinikverbund jetzt Millionen in seine Krankenhäuser.