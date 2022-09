Reinigungskraft im Klinikum Memmingen bestohlen: Nicht der erste Fall

Eine Reinigunskraft ist am Montag im Klinikum Memmingen bestohlen wurden. Ist der Dieb ein Serientäter?

20.09.2022 | Stand: 13:12 Uhr

Am Montag ist eine Mitarbeiterin des Reinigungsdienstes im Klinikum Memmingen bestohlen wurden. Laut Polizei stellte die Frau ihren Rucksack gegen 5 Uhr morgens in der Umkleidekabine im Keller des Klinikums ab und vergaß dabei diesen einzuschließen. Gegen 7.40 Uhr kehrte die Mitarbeiterin zurück in die Umkleidekabine und stellte fest, dass ihr Eastpak Rucksack nicht mehr dort war. Es befanden sich ein Schlüsselbund und eine EC-Karte in dem Rucksack.

Sachdienliche Hinweise können bei der Polizei Memmingen unter 08331/100-0 abgegeben werden.

Klinikum Memmingen: Nicht der erste Diebstahl

Bereits vor einigen Monaten gab es vermehrt Diebstähle im Klinikum Memmingen. Eine verdächtige Person musste bereits eine DNA-Probe abgeben. Auch die Wohnung des Verdächtigen wurde durchsucht, jedoch ohne Erfolg. Der Mann kam wieder auf freien Fuß (Lesen Sie dazu: Krankenhauspersonal erwischt Dieb im Memminger Klinikum auf frischer Tat).