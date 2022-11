Die letzte Lesetour von Klüpfel und Kobr - ein Interview

Die Show von Volker Klüpfel und Michael Kobr heute im Kaminwerk ist ihr letzter Auftritt in Memmingen. Warum die Klufti-Väter künftig nur noch schreiben wollen.

29.11.2022 | Stand: 07:12 Uhr

Herr Klüpfel, Herr Kobr, Sie lesen heute ab 20 Uhr im Kaminwerk aus Ihrem jüngsten Kluftinger-Krimi „Affenhitze“. Dabei gibt es fast druckfrisch bereits ein neues Werk: „Die Unverbesserlichen – Der große Coup des Monsieur Lipaire“, das in Südfrankreich spielt und in dem eine schräge Gaunertruppe die Hauptrolle spielt.

Volker Klüpfel: Das wird integriert in den Abend, dazu gibt es keine eigene Lesetour.

Das Ende der „Unverbesserlichen“ deutet darauf hin, dass es noch eine Fortsetzung geben wird. Wie sieht es damit aus?

Michael Kobr: Das Buch kommt sogar schon im Mai raus. Wir haben gerade wie jeden Vormittag per Skype ein paar Szenen besprochen. Die Geschichte um Guillaume Lipaire ist genau wie der Kluftinger als Reihe angedacht. Mal sehen wie sich das entwickelt.

„Die Unverbesserlichen“ hieß ja auch eine erfolgreiche Fernsehserie in den 1960er/1970er Jahren, mit der Inge Meysel zur „Mutter der Nation“ wurde. Ist die Titelgleichheit Absicht oder Zufall?

Klüpfel (lacht): Manche Ideen sind so gut, dass sie andere schon vorher hatten. Aber als Buch gab es das bisher noch nicht – und Fernsehen ist ja ein ganz anderes Genre.

Das Autorenduo hat noch einiges vor - ohne Kluftinger

Was ist das Besondere an Ihren „Unverbesserlichen?“

Kobr: Diese coole Halunkentruppe ist uns gleich ans Herz gewachsen und sie hat unheimlich viel Potenzial. Mit denen haben wir noch einiges vor.

Klüpfel: Mit den „Unverbesserlichen“ ist viel mehr möglich als mit Kluftinger, der sich ja relativ streng ans Gesetz halten muss.

Wird der Klufti jetzt in Rente geschickt?

Kobr: Wir gönnen dem Klufti jetzt mal eine kleine Auszeit, der hat es ganz schön stressig gehabt in den letzten Jahren. Nicht dass er noch einen Burnout bekommt auf seine alten Tage. Außerdem denkt er in „Affenhitze“ sogar selbst darüber nach, dass sein Leben ziemlich anstrengend ist.

Mit Lesetouren ist bei Klüpfel und Kobr erst einmal Schluss

Sprechen wir über Ihre Lesungen. Max Mutzke sagte kürzlich in dieser Zeitung, dass bei Konzerten inzwischen „halb voll das neue ausverkauft“ ist. Wie sieht es nach Corona bei Ihnen aus?

Klüpfel: Auch nicht besser, und das war für uns der Anlass, über das Ende unsere Tourtätigkeit nachzudenken. Wir waren es gewohnt, vor Hunderten, manchmal Tausenden Leuten zu lesen – jetzt müssen wir zittern, dass es noch 100 werden. Darunter leidet der Spaßfaktor erheblich und es stellt sich unweigerlich die Frage: Warum machen wir das noch? Unsere Leseshows waren immer lukrativ und sie haben uns immer großen Spaß gemacht, aber der Entschluss steht fest: Das ist unsere letzte Tour.

Kobr: Wir weinen jetzt deswegen nicht ins Kissen, aber nach fast 20 erfolgreichen Jahren spricht jetzt einfach einiges fürs Aufhören. Es muss nicht immer alles gleich bleiben, wir haben beide Biographien, in denen es auch Veränderungen gab. Und wer weiß, vielleicht fangen wir ja in ein paar Jahren wieder an mit Lesetouren.

Klüpfel: Aber sicher nicht mehr mit großen Hallentouren mit Technikern und allem drum und dran. Damit ist im Frühjahr endgültig Schluss. Danach wird es höchstens noch einzelne Lesungen im kleinen Rahmen geben.

Wissen das Ihre Fans schon?

Klüpfel: Nein, sie erfahren es in diesem Artikel. Aber wir werden die Gründe, warum wir aufhören auf jeden Fall noch in den sozialen Medien thematisieren. Wir hätten ja auch nächstes Jahr, wenn wir unser 20-jähriges Kluftinger-Jubiläum feiern, als Anlass nehmen können, mit den Bühnenshows aufzuhören. Aber das ist nicht der Grund. In der Branche spricht man nicht offen darüber, aber wir wissen auch von großen Namen, dass sie aufhören aufzutreten. Den Leuten muss klar werden, dass Kultur nicht mehr stattfindet, wenn sie nicht mehr hingehen.

Kobr: Eins ist aber auch klar, wir werden den persönlichen Kontakt mit unseren Leserinnen und Lesern sicher sehr vermissen. Es ist einfach etwas anderes, ob jemand auf Social Media etwas postet oder direkt am Signiertisch mit uns spricht. Da kommt auch mal Kritik und das ist ganz wichtig. Wir fragen uns schon, wie wir diesen Kontakt künftig halten können, ohne durch das ganze Land reisen zu müssen.

Klüpfel: Beim Schreiben haben wir als Zielgruppe immer an das Publikum unserer Lesungen gedacht und das war relativ präzise. Das hatte sicher einen Einfluss auf uns, auch wenn er nicht messbar war. Es ist natürlich schade, dass das künftig fehlt.

Welchen Anteil hatten die Lesungen am Erfolg Ihrer Bestseller?

Kobr: In den ersten Jahren hatten wir 120, 130 Lesungen pro Jahr, das war ein wichtiges Marketinginstrument. Wenn so ein Plakat überall hängt, bewirkt das schon etwas.

Diese Lesungen sind den Autoren besonders in Erinnerung geblieben

Sie sind durch unzählige Städte getourt. Wo waren Ihre größten und wo Ihre kleinsten Auftritte?

Klüpfel: Auf der lit.Cologne sind wir mal vor 4000 Menschen aufgetreten, das war schon toll. In Altusried hatten wir 2500 Leute auf der voll besetzten Freilichtbühne oder im Circus Krone-Bau in München über 2000.

Kobr: In Immenstadt haben wir aber auch mal vor sechs Personen gelesen, und davon waren vier mit uns verwandt oder verschwägert. Aber das war ganz am Anfang.

Gab es so etwas wie einen Lieblingsort?

Klüpfel: Wir hatten das große Glück, dass wir unser Land auf den Lesereisen kennenlernen durften wie kaum jemand sonst. Da waren viele tolle Orte dabei. Ganz oben steht bei mir der Circus Krone-Bau. Das hatte schon etwas, in der gleichen Garderobe zu sitzen wie Mick Jagger und dabei noch den Uringeruch von den Löwen in der Nase zu haben.

Kobr: Aber daheim war es immer besonders schön. Wenn man mit dem Fahrrad hinfahren und hinterher im eigenen Bett schlafen konnte. Trotzdem bin ich daheim immer am meisten aufgeregt, weil so viele Leute im Publikum sitzen, die man kennt.

Klüpfel: Am aufregendsten waren anfangs die Termine in Hamburg und Berlin. Wie würden wir da ankommen? Verstehen die uns überhaupt? Aber es war immer super.

Wo haben sich die Besucherzahlen aktuell eingependelt?

Klüpfel: Wenn es coronabedingt verschobene Veranstaltungen sind, kommen schon mal 400, wenn sie neu im Verkauf sind, eher 100 bis 200, je nach Stadt.

Kobr: Umso mehr freuen wir uns über alle, die uns die Stange halten.

Hat sich Corona auch auf die Verkaufszahlen der Bücher ausgewirkt?

Kobr: Die sind in der Pandemie gestiegen, da geht die Kurve also nach oben.

Klüpfel: „Die Unverbesserlichen“ sind diese Woche in der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 8 eingestiegen. Die Leute nehmen sich offensichtlich gerade mehr Zeit zum Lesen. Das gibt uns den nötigen Schwung.

Kobr: Wir freuen uns, dass sich so viele das Buch noch leisten und sich den Lesespaß gönnen.

Noch ein Roman oder doch etwas Neues wagen?

Lassen Sie uns zum Schluss noch über Ihre Schubladen sprechen, die sie oft zitieren, wenn es um neue Projekte geht. Was liegt da gerade drin?

Kobr: Da haben wir ja gerade erst „Die Unverbesserlichen“ herausgeholt. Sie mussten eine Weile drin bleiben, weil wir wegen Corona nicht nach Südfrankreich zur Recherche reisen konnten.

Klüpfel: Wenn ich meine aufmache, sitzt ein kleines Kind drin und sagt: du hast keine Zeit. Ein Drehbuch würde ich aber schon gern mal ausprobieren, egal ob einen eigenen Roman oder eine andere Geschichte. Es wird gerade eine neue Kluftinger-Verfilmung vorbereitet, das würde mich schon reizen.

Kobr: Was in meiner Schublade steckt, wird im Romanbereich bleiben. Darf ja vielleicht auch bald ans Licht, mal sehen …

Lesen Sie auch: Die Autoren Klüpfl und Kobr lesen am Tator ihres neuen Krimis - wo Menschenaffe "Udo" entdeckt wurde