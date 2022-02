Laut einer Prognose wächst kein anderer Landkreis in Schwaben bis 2040 so stark wie das Unterallgäu. Auch in einer anderen Kategorie liegt es dann wohl vorn.

14.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Der Landkreis Unterallgäu hat wieder einmal eine Spitzenposition inne: Es ist der Landkreis mit dem wohl größten Bevölkerungswachstum in Schwaben bis 2040. Dann könnten hier nach einer Berechnung des Bayerischen Landesamts für Statistik 159.400 Menschen leben, gut 13.000 mehr als 2020. Das entspricht einem Bevölkerungswachstum von 9,1 Prozent. Allerdings wachsen der Prognose zufolge nicht alle Gemeinden im Landkreis gleichermaßen, einige schrumpfen sogar.