Körperverletzung nach Zoff auf Memminger Spielplatz: Mütter geraten in Streit

Erst streiten Kinder um eine Rutsche, dann gehen die Mütter aufeinander los. Auf einem Spielplatz in Memmingen kommt es zu Handgreiflichkeiten.

24.09.2022 | Stand: 12:19 Uhr

Ein Spielplatzbesuch in der Memminger Haienbachstraße gipfelte am Freitagnachmittag in einem Polizeieinsatz. Die Beamten wurden gegen 16 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Müttern gerufen.

Offenbar wollte ein Kind ein anderes Kind nicht rutschen lassen, weshalb die jeweiligen Mütter in Streit wegen ihrer Erziehungsmethoden gerieten, so die Polizei. Unterdessen beteiligten sich zwei weitere Mütter anderer Kinder an der Diskussion, die kurz darauf eskalierte. Zwischen den vier Beteiligten "kam zu Handgreiflichkeiten", bei der eine 41-Jährige und eine 43-Jährige leicht verletzt wurden.

Streit auf Memminger Spielplatz: zwei Mütter verletzt

Vor dem Eintreffen der Streife entfernten sich zwei der mutmaßlichen Täterinnen vom Spielplatz. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Memmingen um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu den beiden Frauen machen kann, soll sich der Rufnummer 08331/100-0 melden.

