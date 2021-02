Kommentar: Erfreuliche Entwicklung

22.02.2021 | Stand: 12:16 Uhr

Im Zuge der Debatte um einen möglichen Austritt der Gemeinde Wolfertschwenden aus der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Bad Grönenbach waren die Fronten in der Vergangenheit oft verhärtet. Umso erfreulicher und auch richtig ist es, dass jetzt, wo der Austritt vom Tisch ist, die Diskussionen sachlich und vor allem auch konstruktiv verlaufen. Dass die beiden anderen VG-Mitglieder Bad Grönenbach und Woringen der Gemeinde Wolfertschwenden bei ihrem Forderungskatalog in vielen Punkten entgegenkommen, war so nicht unbedingt zu erwarten. Aber wie sich am Beispiel Bauamt zeigt, das nun im Wolfertschwender Rathaus unterkommen soll, können dabei auch alle Mitgliedsgemeinden davon profitieren. Und das ist ja letztlich auch eines der wesentlichen Ziele einer Verwaltungsgemeinschaft.