Kommentar: Gesetze ersetzen nicht die eigene Verantwortung

Hans Beggel hat sich gut überlegt, ob er seine Reise zum Kilimandscharo antreten soll. Daran sollte man sich ein Beispiel nehmen, findet unser Redakteur.

04.01.2021 | Stand: 14:38 Uhr

Muss man in Corona-Zeiten, also gerade dann, wenn ein Zuhausebleiben Menschenleben retten kann, verreisen? Diese Frage haben sich die Redakteurinnen und Redakteure der Memminger Zeitung gestellt – und waren unterschiedlicher Meinung. Wie soll es auch anders sein? Einfach mit Ja oder Nein lässt sich die Frage schließlich nicht beantworten. Was theoretisch möglich ist und was nicht, das geben die Maßnahmen der Staats- und Bundesregierung zur Eindämmung der Pandemie mehr oder weniger genau vor. Muss man deshalb innerhalb dieses Rahmens sämtliche Freiheiten – und vielleicht auch Schlupflöcher – ausnutzen? Natürlich nicht!