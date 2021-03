Mit diesem Pfund muss Buxheim wuchern

Warum das Naherholungskonzept um den Buxheimer Weiher auch in kleinen Schritten umgesetzt werden könnte.

25.03.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Das Naherholungsgebiet rund um den Weiher ist ein Pfund, mit dem die Gemeinde Buxheim nicht nur wuchern kann, sondern muss. Bei schönem Wetter sind die Parkplätze voll. An den Autokennzeichen ist zu erkennen, dass die Ausflügler nicht nur aus dem Memminger Raum stammen. Der Buxheimer Weiher hat sich also in den vergangenen Jahren auch überregional einen Namen gemacht. Dass es aber durchaus noch mehr Potenzial gibt, hat der Gemeinderat schon vor einiger Zeit erkannt. Es ist nachvollziehbar, dass das Thema nach dem Brand des Feuerwehrhauses zunächst nicht mehr oberste Priorität hatte.