Kirchenpfleger Konrad Zettler ist tot - ein Nachruf

Die Pfarreiengemeinschaft Markt Rettenbach trauert um ihren Kirchenpfleger Konrad Zettler. Als „Lausbube Gottes“ lernte er, andere mit Lebensfreude anzustecken.

11.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Pfarreiengemeinschaft Markt Rettenbach verliert ihren ehemaligen Gesamtkirchenpfleger Konrad Zettler. Er starb nach längerer Krankheit mit 83 Jahren und hinterlässt vier Kinder und sieben Enkel. Als Steinmetz begleitete er viele kirchliche Baumaßnahmen und arbeitete selbst immer wieder ehrenamtlich in der Kirche mit.

Wertvoll sind etwa in Markt Rettenbach der von ihm geschaffene Volksaltar und Ambo, wie auch der neue Friedhof in Engetried.

Konrad Zettler lebte ab dem sechsten Lebensjahr im Kloster Ottobeuren bei seinem Onkel, Bruder Honorat, bis zu seinem Schulabschluss. Als „Laudabube“-Ministrant und „Lausbube Gottes“ lernte er auf seine Weise, andere mit Lebensfreude anzustecken. Als Gemeinderat fand er viele Anliegen der Bürger zu beantworten. Vielfach setzte sich seine Gabe für das Gemeinwohl durch, wenn er etwa zum Maifeiertag die aktuelle politische Lage im Dorf aufs Korn nahm. Sein Humor hatte das Ziel, Gutes zu bewirken.

Konrad Zettler: Sein Grafisches Talent war schon zur Schulzeit auffällig

Auffallend war schon zur Schulzeit sein grafisches Talent für verzierte Buchstaben. Auf Empfehlung seiner Lehrer bewarb er sich bei einem Steinmetz. Dies wurde auch sein Beruf. Nach Lehr- und Wanderjahren machte Zettler in Freiburg den Meistertitel. Nachdem in Ottobeuren der Beruf bereits bestand, siedelte Zettler nach Markt Rettenbach in einen leeren Bauernhof um.

Mit seinem Beruf bekam er viel im kirchlichen Bereich zu tun. So wurde er Anfang der 1990er-Jahre in die Kirchenverwaltung gewählt und im Jahr 2006 zum Gesamtkirchenpfleger für die Pfarreiengemeinschaft Markt Rettenbach.

Einige der Arbeiten von Konrad Zettler

Während seiner Zeit wurde die Pfarrkirche St. Jakobus major renoviert. Von ihm wurden im Chorraum die Mosaiksteine ausgebaut und die fehlenden aus seinem Arsenal ersetzt. Ebenso wurden die gotischen Seitenaltäre und Figuren wieder eingebracht.

Auch bei weiteren Renovierungen in der Pfarreiengemeinschaft war sein Können wertvoll. An der Mittelschule Markt Rettenbach erinnern sein Trinkwasserbrunnen und die Sonnenuhr ans Steinmetzhandwerk.

Mehr Nachrichten aus dem Unterallgäu lesen Sie hier.