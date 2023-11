Konzert in Fellheim: Klein – aber oho

Der Musikverein Fellheim begeistert seine Zuhörer bei seinem Jahreskonzert in der Ehemaligen Synagoge mit moderner, traditioneller und konzertanter Blasmusik.

03.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Das Jahreskonzert des Musikvereins Fellheim stand im Zeichen begeisternder, moderner, traditioneller und konzertanter Blasmusik. Mit „klein aber oho“ lässt sich der gelungene Konzertauftritt in der gut gefüllten Ehemaligen Synagoge gut umschreiben.

Von einem sehr guten Konzert in einem stimmungsvollen Ambiente sprach Peter Zettler. Der Vorsitzende des ASM-Bezirk 6 Memmingen erläuterte, dass der 1982 gegründete Musikverein Fellheim wahrscheinlich der jüngste und kleinste Verein im ASM Bezirk 6 ist. Deshalb sei es umso bemerkenswerter, dass die Fellheimer Musikanten so ein ansprechendes Konzert auf die Beine stellen können. Musikalische Unterstützung bekamen die Fellheimer dabei von fünf befreundeten Gastmusikern des Musikvereins Kirchberg.

Musikalische Überraschungen

Das von Dirigent Jürgen Haug ausgewählte Konzertrepertoire hielt mehrere musikalische Überraschungen parat. Das von der Solistin Sabine Haug gekonnt vorgetragene Musikstück „May The Road Rise“ lies den musikalischen Funken auf das Publikum überspringen und wurde mit ausgiebigem Applaus bedacht. Gleiches galt auch für das Hörner-Solo von Lara Kirchensteiner (Bariton) und Harald Dammann (Tenorhorn), die den Titel „Vom Berg erklingt das Abendlied“ gekonnt darboten.

Kulthits aus den 80ern

Vorsitzender Maximilian Weiss betonte, dass man an diesem Konzertabend traditionelle und moderne Blasmusik verbinden will. Im Fortgang des Konzerts ist dies mit dem Medley „80er Kult (tour) 2“ mit Ohrwürmern wie „Dein ist mein ganzes Herz“, „Wunder gescheh´n“, „Verdammt lang her“, oder „Major Tom“ in Verbindung mit der konzertanten Polka „Ehrenwert“ oder auch „Bye, Bye Spiritual“ bestens gelungen. Den krönenden Abschluss bildete der Marsch „Gruß an Fellheim“, den der Musiker Harald Dammann vor rund zehn Jahren in Auftrag gegeben hatte. Den Text, der von den Musikern und vom Publikum kräftig mitgesungen wurde, hat Josef Kohlmus senior verfasst. Nach einem langen Schlussapplaus verabschiedete sich der Musikverein Fellheim mit Musik und Gesang und dem einprägsamen Marsch „Dem Land Tirol die Treue“.