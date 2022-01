Die Stadt Memmingen entzieht einem Gastwirt die Konzession, weil er einen gefälschten Impfpass vorzeigte. Dennoch öffnet er erneut sein Lokal.

21.01.2022 | Stand: 12:47 Uhr

Der Fall hatte am vergangenen Wochenende bei der Polizei für Erstaunen gesorgt. Ein Gastwirt hatte sein Lokal in der Memminger Innenstadt geöffnet, obwohl ihm kurz zuvor von der Stadt die Konzession entzogen worden war. Bei einer ersten Kontrolle am Freitag hatte er rund 30 Gäste bewirtet. Als die Beamten einen Tag später abermals vorbeischauten, waren es sogar rund 80 Gäste.