Das ist beim Krämermarkt in Memmingen geboten

13.10.2022 | Stand: 07:05 Uhr

Bratwurst, Zuckerwatte und gebrannte Mandeln: Ein Gemisch von Düften zieht durch die Memminger Innenstadt. Es ist Jahrmarkt-Zeit. Seit dem Wochenende sorgen 81 Schaustellerbetriebe für Unterhaltung, Spielmöglichkeiten und kulinarische Genüsse auf dem Vergnügungspark. Der Rummel wird angenommen – von allen Generationen. Vor allem die jüngsten Besucher staunen über die Süßigkeiten-Stände und Karussells. Doch auch den älteren Besuchern machen die Angebote sichtlich Freude.

Krämermarkt Memmingen: 90 Beschicker bieten ihr buntes Warenangebot an

Parallel dazu ist am Dienstag der Krämermarkt gestartet. Er erstreckt sich bis einschließlich Donnerstag über die Bereiche Roßmarkt, Weinmarkt und die Maximilianstraße sowie über den Hallhof. Gut 30 Händler im Hallhof, ebenso viele warten jeweils in der Maximilianstraße sowie am Roßmarkt/Weinmarkt: Gut 90 Beschicker bieten also ihr buntes Warenangebot an. Vom Klebstoff über Gemüsezerkleinerer, Porzellan, Schmuck, Lederwaren, Bürsten und Korbflechtereien bis hin zu Stoffen, Bändern, Putzmitteln und Socken: Das Angebot ist vielfältig. Vor allem an den Vorführ-Ständen zum Zerteilen von Obst und Gemüse sowie bei der Erklärung von Putzutensilien bilden sich Trauben von Interessierten. Sie lauschen den Ausführungen der Händler.

Eine große Auswahl an Regenschirmen gab es beim Krämermarkt. Bild: Maike Scholz

Wer nach dem Schlemmen auf Jahr- und Krämermarkt in Memmingen den Gürtel weiten muss, könnte bei Thomas Bettinger von der Firma Haus aus Reichling gut beraten sein. Bettinger preist seine Lederwaren an. Vor allem Gürtel und Hosenträger würden gerne genommen. Hosenträger gehören noch immer an den Mann, so Thomas Bettinger. In dieser Saison seien „schöne bunte Farben“ gewünscht, die man „auch herzeigen darf“. Ledergürtel seien immer gefragt. „Die Leute freuen sich, wieder kommen zu können, und wir können die Preise fast halten, weil wir die Waren selbst herstellen und so besser kompensieren können“, erzählt Thomas Bettinger.

Über Andrang am Verkaufsstand freut sich Manuela Zösch aus Leverkusen. Alles dreht sich um die Bürste. „Die Schmutzbürste wird besonders häufig gekauft“, sagt sie und hält ein Exemplar hoch. Kaum gesagt, ist schon der nächste Kunde da und wünscht genau eine solche Ausfertigung.

Die Schmutzbürste wird am häufigsten gekauft, so Manuela Zösch. Bild: Maike Scholz

Ein paar Reihen weiter möchte Kurt Schneller aus Thannhausen unter anderem seine Strumpfhosen und Socken an die Kunden bringen. Er wirbt mit „Omas Strumpfhosen“ und erklärt auch die Besonderheit: „Sie haben einen breiten Doppelzwickel, sind stabiler, einfacher zum Hochziehen und bequemer. Sie werden aber nicht mehr hergestellt.“ Das und die Tatsache, dass die Strumpfhosen eher zu den Ladenhütern gehören, bewirkt, dass er sie künftig nicht mehr im Sortiment hat.

Kurt Schneller verkauft seit 40 Jahren. „Und es wird weniger und weniger. Ich muss mir was anderes einfallen lassen“, sagt er. Früher hätten die Leute nicht nur geschaut, sondern gekauft. „Derzeit wissen aber auch viele nicht, was finanziell noch auf sie zukommt“, gibt Schneller zu bedenken. Überall würden Kosten „explodieren“. Die Menschen seien verunsichert.

Die Polizei informierte: Hier im Bild ist Doris Maurer als Präventionsbeamtin mit Helmut Müller aus Niederrieden im Gespräch. Bild: Maike Scholz

Um Verunsicherung und Sicherheit geht es auch am Stand der Polizei. Enkeltrick, im Alter sicher leben, Einbruchschutz und das Thema Zivilcourage: „Wir werden nicht müde, aufzuklären und zu informieren“, zeigt Doris Maurer auf. Sie ist Präventionsbeamten bei der Polizeiinspektion Memmingen. Der nächste Interessierte tritt schon an sie heran. Helmut Müller aus Niederrieden übergibt sie Informationen für eine sichere Fahrt in der nun dunklen Jahreszeit.

Junger Besucher und eine Polizeimütze

Einen ganz anderen Wunsch hat ein junger Besucher: Er möchte so gerne eine Polizeimütze probieren. Für die Polizeibeamten kein Problem. Die Mütze wird gezückt, die Augen des Jungen werden vor Aufregung und Freude ganz groß. Bevor er mit seinem Luftballon zum nächsten Stand weiterzieht, gibt er die Dienstmütze aber dankend wieder ab. Der Junge winkt zum Abschied, läuft weiter und ruft: „Mama, hier gibt es ganz viele Süßigkeiten.“

Der Krämermarkt ist am Donnerstag von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Der Jahrmarkt kann am Donnerstag von 9 bis 22 Uhr, am Freitag von 12 bis 22 Uhr und am Samstag/Sonntag von 11 bis 22 Uhr besucht werden. Am Freitag ist Familientag mit ermäßigten Preisen.

