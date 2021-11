Die Stadt Memmingen wurde am Montag als Hotspot eingestuft. Damit treten ab Dienstag strengere Corona-Regeln in Kraft. Welche Vorgaben dann gelten.

Von Allgäuer Zeitung

08.11.2021 | Stand: 15:07 Uhr

Corona-News aus Memmingen: Am Montag, 8. November, hat die Sieben-Tage-Inzidenz in Memmingen den kritischen Wert von 300 überschritten. Die Intensivbetten sind zu über 80 Prozent ausgelastet. Am Montag-Mittag hat die Stadt offiziell bestätigt, dass Memmingen nun als Corona-Hotspot eingestuft wird. Damit gelten ab Dienstag, 9. November, schärfere Regeln in der Maustadt.