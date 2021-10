Mann spricht Kind in Ottobeuren verdächtig an - Passantin reagiert vorbildlich

Die Polizei meldet ein verdächtiges Ansprechen von Kindern in Ottobeuren. Sie sucht nach einem etwa zehnjährigen Jungen, der in einem Vorfall involviert war.

18.10.2021 | Stand: 14:02 Uhr

In Ottobeuren hat ein Autofahrer einen kleinen Jungen verdächtig angesprochen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Donnerstag in der Bergstraße. Einer 26-Jährigem fiel dort der Pkw eines Mannes auf, nachdem dieser auffallend langsam neben einem Jungen mit einem City-Roller vorbeifuhr.

Laut Angaben der Polizei ließ der 35-jährige Autofahrer die Seitenscheibe herunter und sprach den Jungen an. Nachdem dieser anhielt, öffnete der Mann die Beifahrertüre und klappte den Sitz um, so die Polizei. (Lesen Sie auch: Zwei Prügeleien beschäftigen Polizei in Memmingen: - Zeugen gesucht)

Mann spricht Jungen in Ottobeuren verdächtig an - Polizei sucht nach dem Kind

Der Junge wich daraufhin zurück und fuhr mit seinem Roller davon. Der Autofahrer entfernte sich ebenfalls. Die 26-jährige Zeugin reagierte laut Polizei vorbildlich und notierte sich das Kennzeichen. Die Beamten sprachen den 35-Jährigen daraufhin an. Die Polizei Memmingen sucht nach Hinweisen zu dem Jungen, der wie folgt beschrieben wird: Etwa zehn Jahre alt, blonde Haare und rund 1,50 Meter groß.

