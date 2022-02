Kreisjugendring Unterallgäu bietet buntes Programm in den Ferien an

Der Kreisjugendring Unterallgäu hat sein neues Ferienprogramm vorgelegt. Für die Kinder gibt es Filmworkshops, einen Segeltörn und ein Feriencamp.

„Tüftler, Flugbegeisterte, Wanderer und Segler sind gefragt“: Unter diesem Motto legt der Kreisjugendring (KJR) Unterallgäu sein Ferienprogramm mit Angeboten für 2022 vor. Es präsentiert sich laut Mitteilung des KJR im Vergleich zu den Vorjahren zwar in abgespeckter Form, darum aber nicht weniger abwechslungsreich.

Gleich zu Beginn der Osterferien dreht sich alles rund ums Thema Film. Am 12. April können Sieben- bis 13-Jährige als Tagesfreizeit das BMW-Junior Programm „Filmworkshop“ erleben, in die Bavaria Filmstudios führt eine Fahrt am 20. April. Beim Filmworkshop können Kinder und Jugendliche eigene Ideen rund um Mobilität in einem Slow Motion-Film lebendig werden lassen. Die Tour in den Filmstudios führt zu bekannten Kulissen und verrät, wie Filmprofis arbeiten.

Kinder aus den Unterallgäu können "Paddeln wie die Weltmeister"

Für alle ideenreichen Köpfe veranstaltet der KJR vom 6. bis 10. Juni das Feriencamp Sonnenbüchl in Bad Wörishofen. Es richtet sich an Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren. Wie es sich für ein Zeltlager gehört, wird in Zelten geschlafen und – wenn möglich – im Freien gegessen. Weitere Angebote sind die Ferienfreizeiten „Faszination Segelflug“ (Segelflug inklusive) am 13. Juni in Bad Wörishofen oder „Paddeln wie die Weltmeister“ am 14. Juni in Legau.

Wanderschuhe schnüren für Bergtour in Berchtesgaden

Gleich in der ersten Woche der Sommerferien vom 1. bis 5. August können sich Neun- bis 13-Jährige austoben: Fußballspielen, Malen oder Basteln, Wasserspiele und viele andere Workshops stehen auf dem Programm. Neu im Programm ist die Ferienfreizeit „Berge und Se(h)en“ in Berchtesgaden, bei der Kinder von neun bis 13 Jahren den Rucksack packen und die Wanderschuhe schnüren können, um zu abwechslungsreichen Erkundungstouren in die Natur aufzubrechen. Aufs Wasser geht es vom 7. bis 12. August für 14- bis 17-Jährige beim Segeltörn in Holland. Mit zwei Schiffen und erfahrener Crew segeln die Jugendlichen eine Woche im Wattenmeer/ Ijsselmeer. Der Kreisjugendring Unterallgäu weist darauf hin, dass alle Aktionen stets unter Einhaltung der aktuell geltenden gesetzlichen Coronavorgaben stattfinden, die Kinder und Jugendlichen sollen darum Masken und die entsprechenden Nachweise mitbringen.

