Krippenweg: Vor Weihnachten funkelt es in Frickenhausen

In Frickenhausen haben zwei Familien einen funkelnden Krippenweg gebaut. Was aus einer Schnapsidee entstand, ist inzwischen ein Blickfang im Dorf.

26.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Angefangen hat alles mit dem Stern. Fast wie in der Bibel. In den Erzählungen im Neuen Testament weist er den Hirten den Weg zu Jesus in den Stall nach Bethlehem. Bei den Familien Wölfle und Wassermann in Frickenhausen steht der Stern ebenfalls am Beginn ihrer Geschichte.

