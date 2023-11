Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg lockt viele Besucher an

40 Kunsthanderwerker bieten beim Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg ihre Waren an. Ein Problem stellte die Organisatoren vor besondere Herausforderungen.

19.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Der erste Weihnachtsmarkt in der Region fand wieder traditionell auf Schloss Kronburg statt. Die Organisatoren hatten in diesem Jahr allerdings mit einem wetterbedingten Problem zu kämpfen, das einen normalen Ablauf nicht möglich machte. Die tagelangen starken Regenfälle hatten die Wiesen, die zum Parken der Besucherfahrzeuge gedacht waren, teilweise unbefahrbar gemacht. Aus diesem Grund richteten die Organisatoren einen Bus-Pendeldienst zum Parkplatz beim Freilicht-Museum in Illerbeuren ein, der von den Besucherinnen und Besuchern, die mit dem Auto angereist waren, gerne angenommen wurde.

Illertaler Alphornbläser umrahmen Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg

Schließlich warteten auf dem Weihnachtsmarkt im Innenhof des Schlosses über 40 Kunsthandwerker auf sie. So gab es unter anderem Filzarbeiten, Korbflechtwaren, Töpferwaren, Weihnachtskrippen mit Zubehör, Kalender, Schokowaren sowie viele weitere handwerkliche Produkte zu erwerben, die man an Weihnachten seinen Liebsten unter den Tannenbaum legen. Im Hintergrund spielten die: "Illertaler Alphornbläser" sowie " Die Bläsermusik mit den Kronburger Bläsern" bekannte weihnachtliche Weisen vom Balkon herunter. Darüber hinaus erfreute der Nikolaus die Kinder mit kleinen Geschenken aus seinem Sack. Damit die Eltern in Ruhe über den Markt schledern konnten, gab es Kinderbasteln sowie eine Märchenfee, die im Rittersaal die kleinen Besucher unterhielt.

Köstlichkeiten aus der Schlossküche

Auch die Schlossküche wartete mit ihren Köstlichkeiten auf und stillte den Hunger der Weihnachtsmarktbesucher nach dem strammen Aufstieg zum Schloss, wo auf halber Strecke ein Drehorgelspieler zu einer kleinen Pause zum Zuhören einlud. Die im Hintergrund zu sehenden schneebedeckten Alpen boten eine perfekte Kulisse und machten noch mehr Freude auf die kommenden Tage und Wochen bis zum Weihnachtsfest. Wer keine Zeit hatte, den Markt auf Schloss Kronburg zu besuchen, kann dies noch am kommenden Wochenende nachholen. Die nächsten Möglichkeiten bieten sich am Freitag, 24. November, von 15 bis 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, 25./26. November, jeweils von 11 bis 20 Uhr.