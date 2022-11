Kühlschrank-Kompressor implodiert: 36-Jährige durch Stichflamme verletzt

Beim Öffnen seines Kühlschranks wurde ein 36-Jährige in Memmingen verletzt: Kühlflüssigkeit entzündete sich. Es gab eine Stichflamme.

07.11.2022 | Stand: 12:58 Uhr

Schockmoment für einen Frau aus Memmingen. Sie wurde von einer Stichflamme verletzt, als er seinen Kühlschrank öffnete. Am Sonntag (6. November 22) gegen 0.30 Uhr wurde die Feuerwehr Memmingen über die Integrierte Leitstelle Donau/Iller alarmiert. Hintergrund war, dass in einem Mehrfamilienhaus Im Kalker Feld in Memmingen eine Wohnung verraucht sei.

Die Feuerwehr konnte dann die Ursache schnell feststellen. Es handelte sich um einen älteren Kühlschrank, der undicht geworden war. Beim Öffnen des Kühlschranks entzündete sich die undichte Kühlflüssigkeit und verletzte durch eine Stichflamme die 36-jährige Wohnungsinhaberin leicht am Fuß.

Diese musste daraufhin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gerbracht werden. Nachdem die Wohnung durch die Feuerwehr belüftet wurde, konnten die Bewohner wieder einziehen. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Bis auf den Kühlschrank blieb auch der Rest der Wohnung unversehrt.

