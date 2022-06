Kunde schlägt Angestellte in Oberegg ins Gesicht

In Oberegg (Unterallgäu) hat ein Mann eine Angestellte eines Geschäfts geschlagen. Er war betrunken.

24.06.2022 | Stand: 12:48 Uhr

In Oberegg hat ein Mann eine Angestellte in einem Lokal geschlagen: Am frühen Donnerstagnachmittag betrat der alkoholisierte Kunde ein Geschäft in der Unteren Hauptstraße, berichtet die Polizei.

Als dieser aufgefordert wurde, das Geschäft zu verlassen, griff er das Personal an und schlug eine Angestellte mit der Faust ins Gesicht. Dem Mann wurde ein Hausverbot erteilt. Er erhält weiterhin eine Strafanzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Auch in Memmingen musste die Polizei bei einer Schlägerei eingreifen.