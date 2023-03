Lokalmatador Linus Weber setzt sich bei Junior-Masters in Kirchdorf durch

Beim Junior-Masters im Kunstradfahren in Kirchdorf behalten die Favoriten die Oberhand. 80 Teilnehmer kämpfen um Tickets für die Junioren-Europameisterschaft.

21.03.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Spektakuläre Übungen präsentierten die Teilnehmer beim ersten der insgesamt drei Junior-Masters im Kunstradfahren in der Turn- und Festhalle in Kirchdorf. Rund 80 Sportlerinnen und Sportler kämpften in vier Disziplinen um die Tickets für die Junioren-Europameisterschaft am 19./20. Mai im schweizerischen Wallisellen. Im abendlichen Finale der besten Drei vor fast ausverkauftem Haus steigerten sich die Teilnehmer zu Höchstleistungen, die das Publikum mit entsprechendem Szenenapplaus honorierte. In beiden Umläufen setzten sich die Favoriten durch.

Lokalmatador Linus Weber gewann vor dem Mitfavoriten und amtierenden Europameister Daniel Stark (Bernlohe), während bei den Juniorinnen Hannah Reichle (Bad Schussenried) mit sehr großem Vorsprung Mina Heinritzi (Bruckmühl) auf Platz zwei verwies. Im 2er Kunstrad standen jeweils die amtierenden Europameister auf dem obersten Treppchen. Eva und Lena Streit (Orsingen) sowie Simin Riedinger/Jonas Mächtig (Ilsfeld) konnten sich gegen Mira Osterhage/Anna Lena Horst (Liemer RC) beziehungsweise Adrian Bast/Maximilian Keller (Kirchdorf) behaupten.

Auch Nationaltrainer Marcel Jüngling in Kirchdorf vor Ort

Junioren-Nationaltrainer Marcel Jüngling machte sich zusammen mit Co-Trainerin Anja Seipp vor Ort ein Bild über den aktuellen Leistungsstand seiner Schützlinge und zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen. Mit 19 Sportlerinnen gab es im 1er der Juniorinnen das größte Starterfeld. Die zweifache Vize-Junioren-Europameisterin Hannah Reichle (Bad Schussenried) zeigte sich in Kirchdorf von ihrer besten Seite. Das Ergebnis: 170,92 und im Finale 168,41 Punkte. „Damit bin ich heute sehr zufrieden“, sagte Reichle. In ihrem letzten Jahr bei den Junioren strebt sie die dritte EM-Teilnahme an. „Nach zweimal EM-Silber würde ich gerne noch EM-Gold gewinnen. Aber dazu muss ich mich erst noch qualifizieren.“ Der erste Schritt hierzu ist ihr in Kirchdorf bereits gelungen. Mina Heinritzi (Bruckmühl) sowie Leonie Papok (Lottstetten) fuhren mit großen Rückständen auf die Plätze zwei und drei. Auf Rang drei in der EM-Zwischenwertung schob sich Jette Koch (Nufringen) aufgrund ihres starken Ergebnisses in der Zwischenrunde mit 127,66 Punkten an Papok vorbei.

Mit spektakulären Übungen überzeugten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Junior-Masters in der Festhalle in Kirchdorf sowohl die Jury als auch die Zuschauer. Unser Bild zeigt Anna Nussbaum von RV Öhringen. Bild: Siegfried Rebhan

Nur vier Paare waren im 2er der offenen Klasse am Start. Wie erwartet, setzten sich die Favoriten durch und führen die EM-Zwischenwertung deutlich an. Simon Riedinger und Jonas Mächtig (Ilsfeld) fuhren zuerst 136,99 Punkte heraus. Im Finale leisteten sich die beiden bei der Lenkerstanddrehung einen Doppelsturz. Mit 130,22 Punkten hielten sie jedoch die Lokalmatadore Adrian Bast/Maximilian Keller in Schacht.

Die beiden Kirchdorfer haderten in Runde eins mit dem Absteiger beim Übergang vom Lenkersitzsteiger zum Steuerrohrsteiger mit Schultersitz. Dieser führte zu deutlichem Abzug und ausgefahrenen 104,45 Punkten. Im Finale steigerten sich die beiden deutlich. Für 118,84 Punkte gab es lautstarken Applaus und beide durften auf der Leader-Coach Platz nehmen.

Linus Weber entscheidet beide Durchgänge für sich

Im Duell der favorisierten 1er Kunstradsportler konnte Lokalmatador Linus Weber (Kirchdorf) das Duell gegen Daniel Stark (Bernlohe) in beiden Durchgängen für sich entscheiden. „Vor dem Start am abendlichen Finale war ich schon nervöser als sonst, als ich in die volle Halle ging“, sagte Weber. „Aber ich bin einfach das gefahren, was ich kann. Und damit war ich heute sehr zufrieden.“ Das heimische Publikum spendete großen Applaus für die ausgefahrenen 180,23 beziehungsweise 183,85 Punkte, die jeweils persönliche Bestleistung bedeuteten.

In Runde eins zeigte er den dreifachen Drehsprung über den Lenker und erweiterte die Lenkerstanddrehung um vier halbe Drehungen. Hierfür gab es Zusatzpunkte. Im Finale musste er in der Steigerrückwärtsserie einmal vom Rad, sodass er nur die Lenkerstanddrehung erweiterte. „Die Sportler haben hier bei uns beste Bodenverhältnisse vorgefunden, was sie auch mit ihren Leistungen gezeigt haben. Sportlich sind wir mit den Leistungen unserer SVK-Sportler sehr zufrieden. Jetzt konzentrieren wir uns auf das 2. Junior-Masters, das am 1. April in Lemgo stattfinden wird“, erklärte Trainer Stefan Raaf. Noch nicht ganz an die Vorjahresleistungen konnte Daniel Stark anknüpfen. Er hatte seine Kür von 201,3 auf 198,9 Punkte reduziert. Am Ende standen für ihn 173,14 und 178,2 Punkte, die ausreichend waren, um den Ansturm der Konkurrenz abzuwehren.

„Die Organisation für diese Veranstaltung zu unserem 50-jährigen Bestehen hat hervorragend geklappt“, so der zufriedene Abteilungsleiter des SV Kirchdorf, Klaus Weber, kurz nach der Siegerehrung. „Die Abläufe im gesamten Team haben perfekt geklappt, wir haben den Zeitplan eingehalten und auch die sportliche Bilanz kann sich sehen lassen.“