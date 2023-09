Kuscheltiere als Mutmacher

Eine Aktion für kranke Kinder soll ans Klinikum Memmingen kommen. Dafür wirbt eine junge Benningerin, die selbst mit einer schwierigen Diagnose umgehen muss.

28.08.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Viel Zeit hat Fabienne Schesser zuletzt in Krankenhäusern verbracht. Als Ursache für extreme Müdigkeit, Schmerzen und Erschöpfung, die der 16-Jährigen aus Benningen seit zwei Jahren zusetzen, wurden zunächst Depressionen vermutet. Seit März ist klar: Fabienne gehört zu rund 40.000 Kindern und Jugendlichen in Deutschland, die von ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom) betroffen sind – einer kaum erforschten, chronischen Erkrankung mit komplexem Krankheitsbild. Inspiration für einen positiven Umgang damit zieht sie aus dem Vorbild von Sarah Schott mit ihrem Projekt „Pinguinkuh“ für kranke Kinder. Fabienne Schesser hofft, dass es bald in Memmingen Station machen kann.

Was steckt hinter "Pinguinkuh" und der "Kuscheltier-Tour"?

Die 16-Jährige erzählt, dass „Pinguinkuh“ mit einer „Kuscheltier-Tour“ im Oktober nach Bayern kommen will – unter zwölf Kliniken wird auf der Homepage des Projekts Memmingen genannt. Das Prinzip: Spender schließen für 15,10 Euro eine Patenschaft für ein Kuscheltier ab, das beim Klinik-Besuch ein krankes Kind erhält. Die angestrebte Marke, um einen Besuch zu ermöglichen, liegt bei 151 Kuscheltieren.

Ziel ist es, den jungen Patienten Mut zu machen

Ziel ist es, den jungen Patienten Mut zu machen und ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern. Indem sie auf die Aktion aufmerksam macht, will Fabienne Schesser das unterstützen – weil sie nachempfinden kann, welche Belastung die Situation für die Kinder bedeutet. „Man kann zwar keine Krankheiten und Leiden vergleichen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn ein Kind mehrmals pro Woche zur Dialyse muss“, sagt die 16-Jährige: „Aber ich weiß, wie es ist, so oft im Krankenhaus zu sein.“

Fabienne Schesser aus Benningen und ihr Glücksbringer-Hase

Sie selbst hat einen Glücksbringer-Hasen: „Der liegt nicht mit im Bett, aber er ist immer dabei, weil ich was Positives damit verbinde.“ Was ihr an „Pinguinkuh“ gefällt: Die Initiatorinnen, Sarah Schott (27) und ihre Freundin Hanna Herzog (28), machen nach eigenen Angaben damit keinen Gewinn. Organisiert ist alles laut Herzog zwar über ein Gewerbe, doch dieses diene nur dazu, den guten Zweck zu finanzieren.

Lesen Sie auch: „Die Fotos sollen da sein, wenn Erinnerungen verblassen“: Melanie Rotter aus Sontheim fotografiert Sternenkinder

Die 15,10 Euro ergeben sich demnach durch die Anschaffungskosten und zwei Euro pro Kuscheltier-Patenschaft gehen an „Atemspende“. Der Förderverein der Pneumologie der Kinderklinik Mainz setzt sich etwa dafür ein, die Versorgung von Mukoviszidose-Patienten zu verbessern. Schott leidet unter der Erbkrankheit, hat eine Lungentransplantation hinter sich und musste sich einer Krebsdiagnose stellen. „Ich habe eine Reportage über sie gesehen und ihr unglaublicher Lebenswille hat mich begeistert“, sagt Schesser.

Was bedeutet das Chronische Fatique-Syndrom?

Ihre eigene Erkrankung ME/CFS geht mit schwerer körperlicher Schwäche (Fatigue) und einer Vielzahl von Symptomen einher, darunter Schlafstörungen, Kopf-, Muskel- sowie Gliederschmerzen, neurologische Probleme wie Konzentrations- und Wahrnehmungsstörungen und typisch ist, dass sich alle Leiden nach noch so geringer körperlicher oder geistiger Anstrengung stark zuspitzen. ME/CFS ist zudem mit Auswirkungen auf das Immunsystem und Nervensystem verbunden.

Wie die 16-Jährige aus Benningen ihren Alltag beschreibt

„Ich bin selbst mild betroffen, aber manchmal ist Aufstehen, Zähneputzen und wieder ins Bett gehen alles, was man schafft“, sagt die 16-Jährige, die die städtische Realschule besucht: „Ich will mir nicht ausmalen, wie es anderen geht.“ Sie will sich nicht unterkriegen lassen, sondern Strategien entwickeln, mit den Grenzen ihrer Energie umzugehen. „Ich glaube, dass es die nächsten Jahre blöd sein wird. Aber wichtig ist, dass ich die richtige, positive Einstellung dazu finde.“ Sie wünscht sich, dass „Pinguinkuh“ in Memmingen vielen Kindern hilft, dasselbe zu tun.