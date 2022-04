Maskiert und bewaffnet: Mann läuft mit Machete durch den Wald bei Lachen

Ein maskierter Mann ist bei Lachen (Unterallgäu) mit einer Machete durch den Wald gelaufen. Nach einer Fahndung konnte die Polizei ihn ausfindig machen.

25.04.2022 | Stand: 14:29 Uhr

Am Sonntagnachmittag ist ein maskierter Mann mit einer Machete durch einen Wald im Theinselberg bei Lachen (Landkreis Unterallgäu) gelaufen. Nachdem die Polizeiinspektion Memmingen über den Fall informiert wurde, machten sich Beamte auf den Weg in den Wald. Dort trafen sie den Angaben zufolge auf eine Zeugin, die mit dem Fahrrad unterwegs war. Sie hatte den maskierten Mann kurz zuvor gesehen, wie er über die Straße lief und ihr seine Machete präsentierte. Die Frau fuhr daraufhin weiter.

Maskierter Mann mit Machete in psychischem Ausnahmezustand

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem bewaffneten Mann ein und führte mehrere Befragungen durch. Auf diese Weise konnte der Mann identifiziert und an seinem Wohnort angetroffen werden. Dort nahmen ihn die Beamten laut Angaben der Polizei in Gewahrsam und brachten ihn aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in ein Krankenhaus. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

