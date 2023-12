Polizei fasst Lebensmittel-Dieb im Fitnessstudio

Ein Mann schnappt sich Lebensmittel in einem Verbrauchermarkt in Memmingen-Amendingen und verschwindet. Ein Ladendetektiv beobachtet den Diebstahl.

06.12.2023 | Stand: 13:08 Uhr

Ein Ladendetektiv beobachtete am Dienstag, 5. Dezember 2023, gegen 11.45 Uhr einen 36-jährigen Mann in einem Verbrauchermarkt in Memmingen-Amendingen. Der Mann steckte verschiedene Lebensmittel in eine Tüte. Anschließend verließ er das Geschäft und stieg ins Auto. Der Ladendetektiv folgte dem Mann und machte eine zufällig vor Ort anwesende Streifenbesatzung auf den Täter aufmerksam.

Gestohlene Lebensmittel lagen noch im Auto

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolgreich. Der 36-Jährige wurde in einem nahegelegenen Fitnesscenter beim Training angetroffen und vorläufig festgenommen. Das Diebesgut befand sich noch in seinem Pkw. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.