So kommen Bedürftige in der Krise kostenlos ins Landestheater

Damit Menschen mit wenig Geld Zugang zu Kultur haben, können Besitzer eines Tafel-Ausweises kostenlos ins Landestheater gehen. Und es gibt weitere Aktionen.

23.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Wir leben am Schnittpunkt mehrerer Krisen. Ausgaben für das Lebensnotwendige zehren bei immer mehr Bürgerinnen und Bürgern das Gesamtbudget auf. Gerade in diesen schwierigen Zeiten möchte das Landestheater Schwaben (LTS) weiterhin ein „Haus für alle sein“ und ein Treffpunkt der Stadt bleiben. Deshalb gelte es, den Zugang zu Theater und Kultur weiterhin allen zu ermöglichen, teilt das Theater mit. „Wir möchten der angespannten Lage Rechnung tragen und auch in Zukunft dafür sorgen, dass Theater ein erschwingliches Kulturgut bleibt“, sagt die Theaterleitung. Deshalb habe man den Eintritt durch besondere Aktionen noch einmal vielen Menschen erleichtert.

Intendant Alexander May: "Das Grundnahrungsmittel Theater allen ermöglichen"

„Als Theaterschaffende arbeiten wir inhaltlich an Themen, die die Gesellschaft bewegen und unserem Publikum sinnstiftende Impulse geben sollen, getreu unserem diesjährigen Spielzeitmotto ,Andere Menschen fühlen’“, sagt Intendant Alexander May. „Unsere besonderen Aktionen zielen auch darauf, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, indem wir allen Menschen das ,Grundnahrungsmittel’ Theater ermöglichen.“ Und er gibt Beispiele: „Der Theaterbesuch einer Gruppe ukrainischer Gäste und Kooperationen mit caritativen Einrichtungen wie zum Beispiel der Memminger Tafel sind konkrete Aktionen, die gut aufgenommen werden und zur Vielfalt im Theater beitragen.“

Kostenlos ins LTS: Für wen gilt diese Regelung?

Seit November kommen nämlich nicht nur Theaterinteressierte mit einem ALG II-Nachweis, sondern auch mit einem aktuellen Tafel-Ausweis kostenlos in jede Vorstellung des Landestheaters. Auf das aktuelle Programm aufmerksam macht es in Zusammenarbeit mit der Tafel und deren Betreiber, dem Katholischen Verein für soziale Dienste Memmingen und Unterallgäu (SKM), nach dem Motto: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“. Alle Menschen mit einem Berechtigungsausweis der Tafel können so das kulturelle Angebot umsonst nutzen.

Teilgenommen hat das LTS auch am „Umgekehrten Adventskalender“, der vom Kreisverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) initiiert wurde. Dabei wurde ein Türchen mit zwei Eintrittskarten für das Familienstück „Aschenputtel“ gefüllt.

Ukrainische Familien besuchen Aschenputtel-Vorstellung

Vor kurzem waren 40 ukrainische Eltern und ihre Kinder eingeladen, eine Nachmittagsvorstellung von „Aschenputtel“ eintrittsfrei zu besuchen. Die Einladung erfolgte über Jurij Borodkin, der für die Stadt Memmingen das Projekt MIR (Migration – Integration – Gemeinschaft) betreut, ein Jugendhilfeangebot für Menschen mit Migrationshintergrund. Die meisten der aus der Ukraine geflüchteten Menschen gehören zu einer der verschiedenen Kinder- und Elterngruppen, die im Rahmen des MIR-Projekts zu verschiedenen Themen zusammenkommen.

Das Landestheater Schwaben mit Sitz in Memmingen.

„Aschenputtel“ war eine gute Wahl für die Besucherinnen und Besucher aus der Ukraine, stellten die Organisatoren dabei fest. Denn wegen der Bekanntheit des Grimm’schen Märchens wurde die sprachliche Barriere problemlos überwunden. Sichtlich unterhalten dankten alle dem Ensemble mit enthusiastischem Applaus. Nach der Krönung im Stück erfolgte dann die Krönung des Besuches mit einem Gruppenfoto im Bühnenbild.

„Nach diesem erfolgreichen Nachmittag werden wir Ausschau halten nach weiteren Gelegenheiten, um bei niedrigschwelligen Veranstaltungen zusammenzukommen“, verspricht die Intendanz.

Oberbürgermeister Manfred Schilder: "Wir sind stolz auf das Theater"

Das gefällt auch Oberbürgermeister Manfred Schilder, der zugleich Vorsitzender des LTS-Zweckverbands ist: „Das Landestheater Schwaben macht eine hervorragende Arbeit“, sagt er. „Ich begrüße die zahlreichen Initiativen, in denen sich das Haus sozial schwächer gestellten Menschen öffnet und Familien auf der Flucht kostbare unbeschwerte Stunden schenkt.“ Dies verdiene auch daher besonderen Respekt, da das LTS selbst mit steigenden Kosten fertig werden muss. „Für den Zweckverband kann ich sagen, dass wir hinter dem Landestheater Schwaben stehen und stolz auf unser Theater sind“, betont Schilder.

(Steigende Kosten bei Personal und Energie, höhere Mitgliedsbeiträge im Zweckverbvand des LTS und gleichzeitig eine Aktion mit kostenlosem Eintritt: Passt das zusammen? Mit dieser Frage befasst sich ein Kommentar unserer Redakteurin Verena Kaulfersch.)

Die nächste Nachmittagsvorstellung von „Aschenputtel“ im Großen Haus des Landestheaters findet statt am zweiten Weihnachtstagfeiertag, 26. Dezember, um 16 Uhr. Karten gibt es unter Telefon 08331/9459-16. Nähere Infos gibt's auch auf der Homepage des Landestheaters.