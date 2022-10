Ein 54-Jähriger muss sich in Memmingen wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes verantworten. Er saß wegen einer ähnlichen Tat bereits im Gefängnis.

11.10.2022 | Stand: 17:56 Uhr

Seine eigene Tochter soll er mehrfach vergewaltigt haben. Die war in dem Zeitraum, in der sich die Taten abgespielt haben sollen, sieben beziehungsweise acht Jahre alt. Deshalb muss sich seit Montagnachmittag ein 54 Jahre alter Mann aus dem Unterallgäu am Memminger Landgericht verantworten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.