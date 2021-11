Alex Eder wird wegen seiner Haltung zur Impfung vom Ärztlichen Kreisverband Memmingen-Unterallgäu deutlich kritisiert. Er fühlt sich zu Unrecht attackiert.

23.11.2021 | Stand: 17:01 Uhr

Der Ärztliche Kreisverband Memmingen-Unterallgäu hatte sich angesichts der dramatischen Entwicklung bei den Corona-Fällen und der sich immer weiter zuspitzenden Situation auf den Intensivstationen in einem Offenen Brief an Landrat Alex Eder gewandt.