Wenn verstorbene Kinder ihren Platz im Herzen haben

Bei einer Gedenkfeier in der Versöhnungskirche in Memmingen werden Kerzen angezündet. Gemeinsame Trauer erfüllt den Raum.

12.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Kerzen werden in den Händen gehalten, Tränen sind in den Augen zu erkennen, ab und an ist ein Schluchzen zu hören. Draußen bedeckt der fallende Schnee die Straßen und Häuser. In der Versöhnungskirche in Memmingen ist zur gleichen Zeit das Lied „Weißt du wieviel Sternlein stehen“ zu hören. Trauer erfüllt den Raum. Eine Trauer, die die Besucherinnen und Besucher der Gedenkfeier für verstorbene Kinder und Jugendliche teilen. Jedes Jahr werden am zweiten Sonntag im Dezember, dem so genannten „Worldwide Candle Lighting Day“, auf der ganzen Welt Kerzen angezündet, um mit einer Lichtwelle an die verstorbenen Liebsten zu erinnern. So auch in Memmingen.

Organisationsteam hat sich vor gut zehn Jahren zusammengefunden

Vor gut zehn Jahren hat sich nach schon vorangegangenen Angeboten dann ein Team zusammengefunden, um diese Gedenkfeier zu organisieren. Es besteht aus Personen der Donum Vitae Schwangerenberatungsstelle Memmingen, dem evangelischen Dekanat sowie der Klinikseelsorge Klinikum Memmingen, der Kinderklinik Memmingen, dem Kinderhospiz im Allgäu sowie dem Bunten Kreis Memmingen.

Großer Einzugsbereich, aus dem die Trauernden kommen

Landsberg, Oberstaufen, Biberach, Memmingen: Alle Organisationen laden ein, dementsprechend groß ist das Gebiet, aus dem betroffene Familien, deren Angehörige und Freunde sowie alle Menschen, die sie begleitet haben, kommen. „Viele Familien kommen jährlich wieder“, sagt Sonja Schalk vom Organisationsteam. Sie ist Kinderkrankenschwester mit Palliativausbildung und arbeitet auf der Kinderintensivstation. Gemeinsam innehalten, der Kinder gedenken, deren Platz für immer in den Herzen sein wird: „Die Liebe und Erinnerung an unsere verstorbenen Kinder vereint uns“, eröffnet Sonja Schalk die Gedenkfeier.

Goldene Sterne für die Sternenkinder

Goldene Sterne hängen von den Balken der Decke. Für die Gedenkfeier wurde das Thema Licht gewählt. An so manchen Abenden lassen sich schöne Sonnenuntergänge beobachten, bevor die Dunkelheit kommt. Solch ein Sonnenuntergang löse Glücksgefühle aus – wie die Geburt eines Kindes. Es seien lichte Momente. „Ihr Kind hat Ihr Leben bereichert“, sagt Anette Stark von der katholischen Klinikseelsorge und ergänzt: „Wie bei einem Sonnenuntergang folgte die Dunkelheit durch den Tod des Kindes – ob plötzlich oder auch in einem längeren Prozess.“ Gott hingegen wolle in dieser Dunkelheit da sein. „Jesus hat die Dunkelheit des Todes überwunden. Er ist das Licht, das die Dunkelheit zerbricht“, so Stark. Das Licht Gottes sei in jedem Menschen.

Kerzen werden nach und nach angezündet

Bei der Gedenkfeier in der Memminger Versöhnungskirche werden nach und nach Kerzen entfacht. Sie seien ein Symbol für die Einmaligkeit, die Wärme und auch für die Vergänglichkeit. Doch schon ein kurzes Leuchten könne ausreichen, damit dieses immer in den Herzen bleibe.

Lesen Sie auch: