Landtagswahl 2023: Kandidaten aus dem Stimmkreis Memmingen im Blick

ÖDP, V-Partei3 und Bayernpartei stellen Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl. Welche Inhalte sie als wichtige Zukunftsthemen sehen.

20.09.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Nicht nur die großen Parteien stellen Kandidatinnen und Kandidaten zur Landtagswahl am 8. Oktober: Für drei kleine Parteien gehen zwei Frauen und ein Mann ins Rennen. Sie treten ein für Ziele wie die Abschaffung von Massentierhaltung, die Stärkung ökologischer Nahrungsmittelproduktion, die Schaffung einer Gemeinwohlökonomie, aber auch bezahlbarer Wohnraum und die Absenkung des Renteneintrittsalters sind Themen.

Krimhilde Dornach Bild: Loeffler

Krimhilde Dornach, 57: Seit zehn Jahren engagiert sich die Fachlehrerin für Musik aus Weißenhorn bei der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP), aktuell als Vorsitzende des Kreisverbandes Neu-Ulm und des Bezirksverbandes Schwaben. Als ihren Antrieb beschreibt Krimhilde Dornach die Vision von einem „guten Leben für alle“, das ohne die Ausbeutung von Menschen, Tier und Natur auskommt – und ebenso „ohne Wachstumszwang um jeden Preis“. Die ÖDP setze hier an, indem sie die Wirtschaft hin zu einer Gemeinwohlökonomie umgestalten will.

Dornach ist es nach eigenen Worten wichtig, auf Ehrlichkeit zu setzen und politische Themen nicht gegeneinander auszuspielen, sondern „zukunftweisend und enkeltauglich“ anzugehen und umzusetzen. Derzeit ist die 57-Jährige bereits als Fraktionsvorsitzende der ÖDP-Kreistagsfraktion Neu-Ulm tätig, im Falle ihrer Wahl in den Landtag will sie den Artenschutz voranbringen und regionale Wirtschaftsförderung weiterentwickeln.

Das Augenmerk von Dornach, die im Ehrenamt die Funktion als Vorsitzende des Weißenhorner Kneipp-Vereins ausübt, würde außerdem dem Bereich Gesundheit und Pflege sowie der Landwirtschaft und den erneuerbaren Energien gelten. Darüber hinaus sieht die Landtagskandidatin wichtige Handlungsbereiche in den Themen Bildung/Ausbildung und Handwerk.

Johanna Gomoluch Bild: V-partei

Johanna Gomoluch, 57: Die Leiterin eines Studios für Frauenfitness in Memmingen gehört seit 2019 der V-Partei3 – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer an. Das Wichtigste ist für Gomoluch nach eigener Aussage, Menschen bei einem gesunden und sportlichen Lebensstil zu unterstützen und zu begleiten, wobei ihr Frauen besonders am Herzen liegen.

Das motiviert die 57-Jährige in ihrem beruflichen Wirken, aber auch politisch: Der Weg hin zu mehr ökologisch-pflanzlicher Ernährung ist aus ihrer Sicht auch einer, der Tierquälerei und Massentierhaltung ein Ende bereiten kann und der außerdem der Umwelt und der Nachhaltigkeit zugute kommt. Wenn sie mit dem Fahrrad draußen unterwegs sei, sammle sie auch Müll ein und entsorge diesen, schildert Gomoluch: Denn der Schutz der Natur hat für sie Priorität. Diese Überzeugungen haben die Memmingerin zur V-Partei3 geführt, mit der sie nun etwas bewirken und zu einem öffentlichen Bewusstseinswandel beitragen möchte.

Ihre Ziele für die Arbeit im Landtag wären dementsprechend der Ausstieg aus industrieller Tierhaltung und der Einsatz für „ökologische Alternativen zu Pflanzengiften und Gentechnik“. Um darauf hinzuwirken, würde Johanna Gomoluch auf Aufklärungsarbeit an Schulen setzen. Ihrer Ansicht nach gilt es, dort zu verdeutlichen, „welche Konsequenzen und Folgen der Konsum von tierischer Nahrung aus Massentierhaltung für die Gesundheit und die Umwelt mit sich bringen“. Die 53-Jährige tritt mit Blick darauf auch dafür ein, eine größere Auswahl pflanzlich-ökologisch hergestellter Speisen in Kantinen anzubieten.

Jens Pfaffenbauer Bild: Pfaffenbauer

Jens Pfaffenbauer, 38: Der Ettringer ist Küchenchef im Wirtshaus beim Füchsle, seit 2021 setzt er sich für die Bayernpartei ein – unter anderem als Schriftführer des Kreisverbands Ostallgäu. Wichtig ist ihm nach eigenen Angaben ein politisches Wirken nach dem Subsidiaritätsprinzip, das für die Suche nach „optimalen Lösungen“ an der Sachlage vor Ort orientiert sei und nicht an bundespolitischen Erwägungen.

Sollte Pfaffenbauer in den Landtag gewählt werden, so will er in die Arbeit dort eine Reihe von Inhalten einbringen. Dazu zählt die „Wiederherstellung einer menschenwürdigen Rentenhöhe und die Absenkung des Renteneintrittsalters“, ebenso eine „grundlastsichernde Technologieoffenheit in der bayerischen Energiegewinnung“. Zudem will sich der Unterallgäuer dafür stark machen, dass kostendeckende Erzeugerpreise in der Landwirtschaft gezahlt werden und dafür, dass die Voraussetzungen für die Entstehung von bezahlbarem Wohnraum geschaffen werden.

Weitere Ziele sind für Pfaffenbauer, eine Erleichterung von Volksbegehren auf Landesebene zu erreichen und die Attraktivität von Heil- und Pflegeberufen zu stärken. Ehrenamtlich ist der Familienvater seit sechs Jahren als Elternbeiratsvorsitzender am Sonderpädagogischen Förderschulzentrum Mindelheim aktiv.