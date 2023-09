Landtagswahl 2023: Kandidaten aus dem Stimmkreis Memmingen im Interview

CSU: Klaus Holetschek will die Weiterentwicklung des Hochschulzentrums Memmingen und der regionalen Infrastruktur. Seine weiteren Pläne.

20.09.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Warum stellen Sie sich erneut zur Wahl?

Klaus Holetschek: Seit 2013 vertrete ich mit großer Freude und Überzeugung meinen Stimmkreis. Die Menschen in der Region liegen mir sehr am Herzen. In den vergangenen Jahren konnte ich mich als Landtagsabgeordneter und Mitglied der Staatsregierung in ganz unterschiedlichen Bereichen wie etwa beim Klinikneubau in Memmingen erfolgreich für meine Heimatstadt sowie den ländlichen Raum der Landkreise Unterallgäu und Neu-Ulm einsetzen und vieles bewegen. Gerade jetzt, in Zeiten großer Umbrüche mit einem Krieg in Europa, Rekordinflation und Versorgungsengpässen bei der Energie, möchte ich weiter für die Bürgerinnen und Bürger da sein, zuhören, Probleme lösen und aktiv Heimat gestalten.

Mit Blick auf Ihr Amt und Ihre Aufgaben als Gesundheitsminister: Haben Sie überhaupt Zeit für Ihren Stimmkreis und wie vereinen Sie die Positionen?

Holetschek: Ich weiß, wo ich herkomme. Trotz Ministeramt ist das Allgäu meine Heimat, der Stimmkreis meine Basis. Ich bin viel unterwegs in der Region. Ich besuche soziale Einrichtungen, Handwerksbetriebe, Unternehmen, suche das Gespräch mit Bürgern, tausche mich mit unseren Landwirten aus, immer wieder nehme ich an Bürgermeisterrunden etwa in der VG Memmingerberg teil. Ein Minister hat in München mit seinen Stimmkreisanliegen manchmal kürzere Wege und im Kabinett fallen wichtige Entscheidungen für unsere Region, Beispiel Klinikneubau Memmingen. Der Freistaat unterstützt diesen Meilenstein in der Gesundheitsversorgung mit rund 300 Millionen Euro. Insofern ergänzen sich Ministeramt und eine erfolgreiche Arbeit für den Stimmkreis und profitieren voneinander.

Welche Themen müssen Ihrer Meinung nach dringend im Stimmkreis angepackt werden?

Holetschek: Ich setze mich für den Erhalt von Arbeitsplätzen und Wohlstand ein und die Sicherstellung unserer wohnortnahen, medizinischen und pflegerischen Versorgung. Damit unsere Region stark bleibt, brauchen wir beste Bildung für unsere Kinder, eine Stärkung der beruflichen Bildungszentren und die Weiterentwicklung des Hochschulzentrums Memmingen. Wir müssen unsere regionale Infrastruktur weiterentwickeln. Das Projekt Regio-S-Bahn mit Haltestellen in Memmingen, Pleß, Fellheim, Heimertingen und Buxheim ist mit Blick auf Planung und Finanzierung auf die Schiene gesetzt. Jetzt geht es um eine verlässliche Umsetzung und optimale Verzahnung mit dem ÖPNV. Unsere Heimatenergien wie Wind, Biomasse und Photovoltaik müssen wir kraftvoll ausbauen – und zwar mit den Menschen, nicht gegen sie.

Warum sollten die Bürgerinnen und Bürger Sie wählen?

Holetschek: Ich mache Politik aus Leidenschaft, will mit Inhalten überzeugen und mich um die Probleme der Menschen kümmern. Gerade jetzt, in Zeiten großer Umbrüche, sind Sicherheit, Vertrauen, Kompetenz und ein klarer Kompass nötiger denn je. In den vergangenen Jahren habe ich mich in vielen Bereichen erfolgreich für den Stimmkreis eingesetzt. Diese Arbeit möchte ich fortführen, Verantwortung übernehmen und weiter eine starke Stimme für die Bürgerinnen und Bürger unserer Region in München sein.

Zur Person: Klaus Holetschek (58) ist Jurist. Der Vater zweier Kinder ist verheiratet, lebt in Memmingen. Er war von 1998 bis 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages und ist seit 2013 Mitglied des Bayerischen Landtages. Von 2018 bis 2020 war er Bürgerbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung. Im März 2020 wurde Holetschek Staatssekretär im Bayerischen Bau- und Verkehrsministerium und wechselte im August 2020 als Staatssekretär ins Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. 2021 wurde er zum Gesundheitsminister ernannt. Seine zentralen Themen sind Gesundheit und Pflege, Bildung und Ehrenamt. In seiner Freizeit wandert, radelt und liest er gerne.