Landtagswahl 2023: Kandidaten aus dem Stimmkreis Memmingen im Interview

Grüne: Carmen Stürmer sieht saubere und günstige Energie, also aus Sonne, Wind und Wasser, als einen Schlüssel zum Erfolg.

20.09.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Die Grünen haben bei der vergangenen Wahl satten Gewinn gemacht. Wie soll das gehalten oder ausgebaut werden? Was können Sie dafür tun?

Carmen Stürmer: Bei den letzten beiden Wahlkämpfen hatten die Grünen Ergebnisse, die kaum zu toppen sind. Meine Aufgabe und die der Grünen ist es, die Klimakrise mit wirksamen Gesetzen in den Griff zu bekommen. Als leidenschaftliche BAG-Delegierte für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und ländliche Räume, Vorstand der AG-Frauenvollmacht und Teil des LAG-Vorstandes für Landwirtschaft und Forstwirtschaft der Grünen, als Kulturschaffende und Landwirtin arbeite ich mit allen gesellschaftlichen Gruppierungen an der Gestaltung unseres Zusammenlebens. Mit dem Ziel, unser schönes Bayern und unsere Erde zu erhalten. Die Grünen sind die Stimme all derer, die wissen: Wir müssen sofort etwas ändern.

Sie werben mit „Für Memmingen, für das Allgäu, für Bayern“: Welche Themen liegen Ihnen für unsere Region am Herzen?

Stürmer: Wir leben im schönen Allgäu mit grünen Wiesen, weidenden Kühen, Wäldern und weißen Bergspitzen. Dieses blühende Bayern müssen wir erhalten, unterstützen und an den richtigen Ecken fördern. Meine Themen sind es, die regionale Ernährung und Landwirtschaft auszubauen und zu fördern und die Entwicklung ländlicher Räume zu unterstützen. Eine gesunde Umwelt trägt zur Gesundheit der Menschen bei: Ich möchte mich flächendeckend für soziale Einrichtungen, Pflegeangebote und Kinderbetreuung einsetzen. Wir müssen Mobilität neu denken und damit bezahlbare Verkehrslösungen für alle ermöglichen. Alle Bewohner Bayerns haben das Recht auf angemessenen und bezahlbaren Wohnraum und klimafreundliche und bezahlbare Energie.

Wo und wie muss Ihr Stimmkreis deutlich „grüner“ werden?

Stürmer: Wir alle haben dieses Jahr schon im Juni gemerkt, dass der Boden breite Risse durch Trockenheit gebildet hat und kaum ein Salat noch ohne Bewässerung auf dem Acker überleben kann. Kleine landwirtschaftliche Betriebe brauchen individuelle Unterstützung. Für all das gibt es Lösungen. Ein Schlüssel ist saubere und günstige Energie: Sonne, Wind und Wasser sind nicht nur gut fürs Klima, sondern schützen Freiheit und Wohlstand. In meinem Stimmkreis möchte ich günstigen Wohnraum ermöglichen, nachhaltige Mobilität ausbauen, Regionalität fördern und Bildung und Gleichberechtigung für alle ermöglichen. Damit setze ich mich ein für eine Gesellschaft, die rücksichtsvoll und respektvoll miteinander und mit ihrer Umwelt umgeht.

Warum sollten die Bürgerinnen und Bürger Sie wählen?

Stürmer: Ich möchte Bayern zu einem Land der ökologischen Nachhaltigkeit, geschützter Lebensräume von Flora und Fauna, der digitalen Chancen und der Weltoffenheit weiterentwickeln. Einem sozialen Miteinander, Gleichberechtigung und Demokratie für alle. Ich möchte den Menschen in Bayern die Sicherheit geben, dass sie jetzt und im Morgen gut leben können. In einer klimaneutralen und sozialen Zukunft wird manches anders und vieles besser sein: saubere Luft und Energie, gute Angebote an Kinderbetreuung und Pflege, eine menschenwürdige Unterstützung von Menschen mit geringem Einkommen, faire Arbeit.

Zur Person: Carmen Stürmer ist 33 Jahre alt. Mit ihrem Partner hat sie einen Hund. Stürmer ist Kulturschaffende, Film-Regisseurin und Landwirtin. Sie studierte Theater-, Film- und Medien an der Uni Wien, erhielt ein Stipendium an der Sorbonne Nouvelle Paris. Sie schloss sowohl mit einem Bachelor als auch Master of Arts ihr Studium ab. Jetzt kandidiert sie für den bayerischen Landtag. Ihre zentralen politischen Themen drehen sich um Nachhaltigkeit, Regionalität, Landwirtschaft, Ernährungssouveränität, Forstwirtschaft, Bildung und Kultur. Carmen Stürmer lebt in Memmingen. In ihrer Freizeit malt sie gerne. Außerdem interessieren sie Musik, Handwerk und Holzbau.