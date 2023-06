"Lange Nacht der Kultur" lockt viele Besucher nach Memmingen

Das Angebot in der Innenstadt von Memmingen reicht von Musik über Lesungen bis hin zu Ausstellungen, Tanz und Theater.

04.06.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„Kultur ist ein Lebenselixier unserer Demokratie.“ Dieses Zitat von Kulturstaatsministerin Claudia Roth würden bestimmt viele Besucher der „Langen Nacht der Kultur“ in Memmingen unterschreiben. Das sommerliche Wetter und der Umstand, dass das Event nach langer Corona-Pause endlich wieder stattfinden konnte, lockte am Samstag viele Besucher in die Stadt. Ein zusätzlicher Anreiz war sicher auch der freie Eintritt zu allen Veranstaltungen.

Beim Marionetten-Theater durften Besucher selbst die Puppen tanzen lassen. Bild: Fritz Pavlon

Der Startschuss fiel um 17 Uhr. Die ersten Veranstaltungen waren den Kindern vorbehalten. Zum Beispiel in der Stadtbibliothek mit dem Bilderbuchkino „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“. Ebenso im „Offenen Atelier“ der Mewo-Kunsthalle, wo die Kinder jede Menge Spaß in der Schmink- und Fotostation hatten.

Mehrere Ausstellungen standen ebenfalls auf dem Programm. Bild: Fritz Pavlon

Für die Erwachsenen lief ab 17 Uhr im Antonierhaus die Führung „Inkunabeln – Buchkunst aus dem Spätmittelalter“. Ab 18 Uhr gab es dann eine noch größere Auswahl an Veranstaltungen. Beim Theaterplatz lauschten vor dem Lokal „Schwarze Katz“ viele junge Zuhörer den Liedern von Maximilian Jäger und La Bähm.

"Nichts geht mehr"

Andrea Himmelsbach führte Besucher durch die Ausstellung „Nichts geht mehr“ von Guido Weggenmann in der Mewo-Kunsthalle, während nebenan das mobile Tanzstudio von Bianca Fackler zum Tanz einlud. Sehr beliebt waren auch die Vorstellungen im Marionettentheater. Nicht ein Platz war mehr frei, als um 21.30 Uhr ein Auszug aus dem „Puppenspiel vom Dr. Faust“ gegeben wurde.

In der Stadtbibliothek gab es ein Bilderbuchkino für Kinder mit Erzählerin Birgit Roos-Macarei. Bild: Fritz Pavlon

Besucherin Gudrun Wagner Haussmann war von den Angeboten begeistert. Sie hat sich im Stadtmuseum die interaktive Drucktechnik von Stefan Porkert angesehen und fuhr anschließend mit ihrem Rad schnell zur Mewo-Kunsthalle. Micaela Schweiger war vor allem wegen des Kurzfilmprogramms des gebürtigen Memmingers Marius Macarei gekommen und fand es „einfach genial“. Danach besuchte sie noch die Jazz-Session im PiK. Auch dort war es brechend voll. Letztlich durften sich die Veranstalter über eine gelungene Nacht der Kultur freuen.