Kind sammelt offenbar Kräuter und raucht diese

Frank-Josef Ackerman raucht am 29.05.2017 in Nieder-Roden(Hessen) eine Cannabis-Zigarette. Die Pflanzen dafür zieht er selbst in in einem speziellen Schrank in seiner Wohnung. Der Schmerzpatient ist einer der Wenigen, die - nur zum Eigenverbrauch- Cannabis anbauen dürfen. Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, dass Cannabispflanzen, die von Schwerkranken zur Selbsttherapie in den eigenen vier Wänden angebaut werden, unter bestimmten Voraussetzungen nicht von der Polizei beschlagnahmt we