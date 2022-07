Neben Grillfleisch und Pizza gibt es im Allgäu jetzt auch Kuchen aus dem Automaten

In Legau im Unterallgäu kann man rund um die Uhr Kuchen und Torten to go kaufen. Dort gibt es nämlich einen Kuchenautomaten.

In Legau (Landkreis Unterallgäu) kann man rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche Kuchen und Torten aus dem Automaten holen. Seit Mai 2022 gibt es dort den Kuchenautomaten "Landerers Kuchenbox" von der Bäckerei - Konditorei Günther Landerer. Der Automat befindet sich an der Westseite der Bäckerei im Ortszentrum von Legau.

Wenn man abends noch Lust auf Kuchen hat oder sich spontan Besuch ankündigt, kann man sich dort nach Ladenschluss ein Stück Torte oder Kuchen mitnehmen. Die Kuchenauswahl im Automaten wechselt regelmäßig.

Kuchenautomat in Legau kommt auf Facebook gut an - doch es gibt auch Kritik

Der Kuchenautomat in Legau ist nicht der erste ungewöhnliche Lebensmittelautomat im Allgäu. Auf dem Campingplatz Elbsee in Aitrang (Landkreis Ostallgäu) gibt es zum Beispiel einen Pizzaautomaten. Doch egal was in den Automaten angeboten wird, in den sozialen Netzwerken kommen die Ideen bei den Allgäuerinnen und Allgäuern gut an. "Find ich richtig gut, Kuchen geht immer", schreibt eine Nutzerin auf Facebook. "Sau guad, hört sich das an", kommentiert eine andere Userin.

Doch es gibt auch kritische Stimmen: "Schade, es sieht nach mehr Verpackungsmüll als Kuchen aus", meint eine Facebook-Nutzerin. Ein anderer kommentiert, dass er lieber im Café sitzen würde und dort seinen Kaffee und Kuchen serviert bekommen möchte. Eine Kundin der Bäckerei findet die Idee auf Facebook gut, wünscht sich aber, dass der Automat zusätzlich sonntags mit frischen Semmeln bestückt wird.

