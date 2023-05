Legau schafft Platz für neuen Wohnraum und Gewerbe

19 Bauplätze mit bis zu sieben Wohneinheiten entstehen in Legau. Auch Flächen für Gewerbe stehen bald bereit. Wird die Mittelschule neu gebaut?

09.05.2023 | Stand: 18:10 Uhr

„Manches macht Sinn, manches macht keinen Sinn, aber alles ist sehr teuer“: Mit dieser Aussage verdeutlichte Legaus Bürgermeister Franz Abele bei der Bürgerversammlung im neu erstellten Gemeindesaal namens LEONI, mit welchen bürokratischen Hürden die Marktgemeinde zu kämpfen hat, um die zahlreichen Projekte der Kommune voran zu bringen. Nachdem Legau in den vergangenen zehn Jahren ihre umfangreichen Wasserversorgungen (jährlicher Wasserverkauf rund 230.000 Kubikmeter) in der 3600 Hektar großen Flächengemeinde mit ihrem 52 Weilern mit einem Investitionsaufwand von rund acht Millionen Euro grundlegend saniert hat, wurden nun zahlreiche andere Projekte angepackt.

Gemeindesaal mit Gastronomie: In das ehrgeizige Projekt mitten im Herzen Legaus investierte die Kommune rund 8,5 Millionen Euro, die derzeit im Bau befindlichen Außenanlagen kosten zusätzlich etwa 1,5 Millionen Euro. Die um 20 Prozent höhere Förderung betrug rund 485.000 Euro, weil damit der Innenbereich ausgebaut wurde.

Steige Mückental: Nach dem Vatertagshock startet der Ausbau der Steige Mückental, wobei sogar ein Radweg angegliedert wird. Die 350 Meter lange Steige wird mit 55 Prozent bezuschusst und erfordert vier Wochen lang eine Vollsperrung.

Amselweg: Dort und in der Steinbacher Straße wurde die Zufahrt zum neuen Rapunzel-Besucherzentrum neu ausgebaut, wobei der Gehweg optisch getrennt und die Straße mit Blumenkübeln und einer umgebenden Pflasterung verkehrsberuhigt gestaltet wurde.

Ausgleichsfläche: Unter anderem wurde für Baumaßnahmen und notwendige Baumfällungen in Rotis eine neue Ausgleichsfläche mit extensiver Grünland-Nutzung angelegt. Die Pflege dort wird vom Landschaftspflegeverband organisiert.

Kommende Projekte: Im Norden Legaus entsteht aktuell das neue „Gewerbegebiet Legau Nord II“, wo auf einer Fläche von 2,4 Hektar neun bis elf Gewerbeflächen zum Verkauf anstehen. Im Zuge dessen wird an der Kreisstraße mit 80-prozentiger Bezuschussung ein Radweg gebaut, der die Sicherheit für Zweiradfahrer merklich erhöht. Im Baugebiet „Witzenberger Weg“ sollen im kommenden Jahr 19 Bauplätze mit jeweils bis zu sieben Wohneinheiten entstehen. Obwohl bereits über 100 Anfragen bestehen, ist dort ein sogenanntes „Bedarfsgutachten“ erforderlich, das die Bauplätze weiter verteuern wird.

Mittelschule Legau: Allein für die Frage, ob die Mittelschule sanierungsfähig ist, oder durch einen Neubau ersetzt werden muss, muss ein Gutachten erstellt werden, das rund 280.000 Euro verschlingt. Abele rechnet damit, dass dieses Projekt wesentlich teurer als der Gemeindesaal wird: „Kosten von zwölf bis 15 Millionen Euro werden da auf die Kommune zukommen“. Eventuell könnten dann die Schule und die kommunalen Gebäude wie Rathaus, Kindergarten und Gemeindesaal mit einer Nahwärmeversorgung beheizt werden: Eine leistungsfähige Wärmepumpe mit der Nutzung von Grundwasser könnte sich der Gemeindechef durchaus vorstellen, da die dazu erforderlichen Grundstücke an der Schule vorhanden sind.

Massive Probleme sieht Legaus Bürgermeister Franz Abele in der Vorgabe der Ganztagsbetreuung der Schulkinder, weil hier – wie auch in den Kindergärten und Kinderkrippen – das dafür erforderliche Personal nicht zu bekommen sei. An der Gesamtsituation ändere sich auch nichts, wenn bereits erste Gemeinden Bonuszahlungen anbieten. Franz Abele dazu weiter: „Ob es finanziell in dieser Geschwindigkeit weitergeht, wird sich zeigen!“