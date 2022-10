Vermeintlicher Käufer stiehlt Seniorin Schmuck aus der Wohnung

Ein Mann gibt sich als vermeintlicher Kaufinteressent für ein Gemälde aus. Dann stiehlt er der Seniorin in Legau Schmuck.

Am Montag hat ein Mann Schmuck aus der Wohnung einer Seniorin in Legau im Unterallgäu gestohlen. Die Seniorin hatte zuvor ein Inserat zum Verkauf eines Gemäldes in einer Tageszeitung aufgegeben.

Diebstahl in Legau: Täter gibt vor, Interessent zu sein

Laut Polizei kam der Dieb als vermeintlicher Interessent in die Wohnung der Seniorin. Dort fragte er sie, ob sie auch Schmuck in der Wohnung habe. Der Mann soll der Frau gegenüber daraufhin vorgegeben haben, Geld bei der Bank holen zu müssen, um das Gemälde zu bezahlen. Die Seniorin stellte nach Verlassen des Mannes fest, dass der zuvor angesprochene Schmuck fehlte.

Legau: Dieb meldet sich erneut

Der vermeintliche Kaufinteressent meldete sich kurze Zeit später erneut telefonisch. Während des Telefonats gab er an, dass Bild abholen zu wollen. Zu dem vereinbarten Termin kam der Dieb aber nicht.

Beschreibung des Täters

Das Opfer beschreibt den Täter als kräftigen Mann, ungefähr 1.60 Meter groß, rund 30 Jahre alt, braunes, krauses, dünnes Haar und braune Augen. Er soll während der Tat ein blau kariertes Hemd, eine dunkelbraune Trachtenweste und hellblaue Jeans getragen haben.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um Hinweise, insbesondere, wer Angaben zu der Person und seinem Beförderungsmittel machen kann: 08331/100-0.

Der Unbekannte hielt sich am vergangenen Montag,, den 3. Oktober von 11.14 Uhr und 11.45 Uhr in Legau auf.

