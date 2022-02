Lehrer aus Memmingen unterrichtet Flüchtlinge in Griechenland

Lehrer Hans Wäldele aus Memmingen nutzte die Zeit der Sommerferien, um in einem Camp Deutsch zu lehren. Was er dort erlebte.

Flüchtlinge sind längst auch an unseren Schulen angekommen. Interesse und Anteilnahme an ihrem Schicksal ließ den in Memmingen wohnenden Lehrer Hans Wäldele, der an der Abt-Hermann-Vogler-Werkrealschule in Rot an der Rot unterrichtet, für den Zeitraum seiner Sommerferien arbeiten – und zwar als Deutschlehrer in einem Flüchtlingslager bei Diavata in Griechenland.

Diavata ist mit rund 2000 Menschen das größte Lager. 80 Prozent der Menschen kommen aus Afghanistan, die restlichen 20 Prozent aus Syrien und dem Iran. Auf dem ehemaligen Kasernengelände stehen Zelte und Container in der Sonne. Zugang zu Toiletten und Waschmöglichkeiten habe alle Camp-Bewohner. Eine Schule der griechischen Regierung auf dem Camp-Gelände wurde wegen der Corona-Pandemie wieder geschlossen.

NGO möchte schnell Hilfe leisten

In einer Halle neben dem Flüchtlingslager arbeitet seit fünf Jahren allerdings die Nichtregierungsorganisation „Quick Response Team“ (QRT) mit finanzieller Unterstützung der gemeinnützigen Gesellschaft NAOMI. Der Name „Quick Response Team“ leite sich davon ab, dass die Organisation schnell auf Hilfsbedürftige eingehen möchte.

Memminger bietet seine Hilfe an

Während die großen Hilfsorganisationen den Memminger Lehrer für sechs Wochen als freiwillige Hilfskraft abgelehnt hätten, fand er über das Deutsche Auswärtige Amt in Griechenland die Adressen von vielen kleinen NGOs – und nach vielen Anfragen die Möglichkeit, für den Zeitraum der Sommerferien zu unterrichten. Für fünf Tage die Woche, mit einem Arbeitstag von sieben Stunden, waren die internationalen Freiwilligen zuständig für Putzdienste, Essenszubereitung, Trinkwasservergabe, Austeilen von Windeln und Milchpulver, Freizeit- und Kursprogramm und den Unterricht von Englisch und Deutsch.

Das sind die Aufgaben des Memmingers gewesen

In den vergangenen fünf Jahren stellte sich das Team von QRT immer wieder auf die neuen Herausforderungen ein, die das Flüchtlingslager und die Hilfsbedürftigen mit sich brachten: Seit drei Jahren ist die zu Schulungsräumen umgebaute Lagerhalle ein „Save Space“ für die Mädchen und Frauen des Camps. Das heißt: Vor Ort sei die Erfahrung gemacht worden, dass überwiegend die Frauen die Gänge zu den Behörden auf sich nehmen, die Mädchen fungieren für ihre Eltern als Dolmetscher und organisieren den Kontakt zu den europäischen Ansprechpartnern. Während die Jungen und Männer sich im und außerhalb des Flüchtlingslagers frei bewegen dürfen, erlauben die Konventionen der östlichen Herkunftsländer den Frauen und Mädchen weniger Freiheiten.

Damit die Mädchen dennoch einen Unterricht genießen und die Frauen Nähkurse, Fotografieunterricht oder Malkurse neben dem Fremdsprachenunterricht wahrnehmen können, wurden kurzerhand die Männer aus der Lagerhalle „verbannt“ und ein „Save Space“ nur für Frauen eingerichtet.

Welche Erkentnisse nach und nach kommen

Der Unterricht von Ort, bei 40 Grad im Schatten in den nicht klimatisierten Räumen der Lagerhalle, brachte dann jedoch einige Probleme mit sich. Das Leistungsniveau der Mädchen und Frauen reichte vom absoluten Anfänger bis zu guten Kenntnissen, erzählt Wäldele. Pünktlichkeit wurde sehr individuell ausgelegt. Als Mitte August 2021 die Taliban in Kabul einmarschierten, ging es um den Kontakt mit Familienangehörigen in der afghanischen Hauptstadt. Schnell wurde für den Lehrer aus Memmingen ersichtlich, dass das Lernen der deutschen Sprache für die Flüchtlinge zunächst nicht das Wichtigste ist: Tägliche Behördengänge, Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern, Arztbesuche oder Gespräche mit Rechtsanwälten besaßen Priorität.

In den Räumen von QRT war auch ein Team von „German Doctors“ tätig. Neben der normalen Kranken- und Wundversorgung war die medikamentöse Betreuung von Depressionen der Camp-Bewohner ein großer Posten.

Immer deutlicher stellten sich Hans Wäldele die täglichen Sorgen und Probleme der Flüchtlinge dar: „Der erste Eindruck des Flüchtlingslagers war sehr positiv. Die Container waren groß, klimatisiert und gut ausgestattet. Vor den Containern wuchsen verschiedene Gemüsesorten und sogar Blumen. Erst nach Wochen wurde mir klar, dass nur die Bewohner des Camps Gemüse anpflanzen, die schon seit Jahren hier sind“. So erwuchs ihm die Einsicht, dass die Mädchen und Frauen wenig Kapazität für das Lernen einer Sprache haben.

Abschied nach sechs Wochen

Nach sechs Wochen stand dann der Abschied bevor. „Zu vielen der Frauen und Mädchen war ein persönliches, sogar freundschaftliches Verhältnis entstanden. Während ich in den sechs Wochen rund 15 der internationalen Freiwilligen verabschiedet hatte, wurde mir klar, dass die Flüchtlinge mindestens 100 Freiwilligen pro Jahr Tschüss sagen müssen. Wir gehen in unsere Heimatländer zurück, Deutschland, England, Italien. Genau die Länder, die die Flüchtlinge auch als Sehnsuchtsort anvisieren. Das ist für viele überhaupt nicht einfach, da es niemals ein ‚Auf Wiedersehen’ wird“, sagt Hans Wäldele.

