Zwei Zeugen haben eine tote Frau aus einem Baggersee in Hetzlinshofen gezogen.

08.07.2021 | Stand: 06:28 Uhr

Die beiden Zeugen sollen die Frau am Dienstag gegen 16 Uhr am Grund des Baggersees in Hetzlinshofen, Gemeinde Lachen im Unterallgäu, entdeckt haben. Das bestätigt die Polizei auf Nachfrage. Die Zeugen holten die Frau an die Wasseroberfläche und zogen sie ans Ufer. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die beiden alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Auch am Donnerstagmorgen sind die genauen Umstände noch nicht klar.

