Leichtathletik: Steinheimer Siege bei Herbstmeeting

Maya Ziegler und Magdalena Heinz stellen in Weingarten neue Bestleistungen auf. Das sind die Ergebnisse.

11.10.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Zum Abschluss der Bahnsaison nahmen zwei Leichtathletinnen des SV Steinheim (SVS) am Herbst-Mehrkampfmeeting in Weingarten teil und zeigten dort trotz der kühlen Witterung mit einer Temperatur um die elf Grad laut Verein „sehr gute Leistungen“.

1498 Punkte für Maya Ziegler

Den ersten Steinheimer Sieg holte sich Maya Ziegler mit 1498 Punkten im Vierkampf der Altersklasse W11. Ihre Einzelleistungen waren: 50 Meter Sprint in 8,24 Sekunden, Weitsprung mit 3,91 Metern, Hochsprung mit 1,28 Metern und Schlagball mit 25,00 Metern. In den drei Disziplinen 50 Meter, Weitsprung und Schlagball stellte Ziegler dabei jeweils eine neue persönliche Bestleistung auf. In der vierten Disziplin, dem Hochsprung, stellte sie ihre persönliche Bestleistung ein.

Vier Disziplinen, vier mal persönliche Bestleistung

Der zweite Steinheimer Sieg an diesem Tag ging an Magdalena Heinz. Mit 1771 Punkten gewann sie den Vierkampf der Altersklasse W13 deutlich mit mehr als 150 Punkten Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Ihre Einzelleistungen waren: 75 Meter Sprint in 11,82 Sekunden, Weitsprung mit 4,04 Metern, Hochsprung mit 1,48 Metern und Ballwurf mit 41,50 Metern. Damit stellte Heinz in allen vier Disziplinen jeweils eine neue persönliche Bestleistung auf.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".