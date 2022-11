Leonhardi-Ritt wird in Illerbeuren wieder geplant

Nach der Pandemie-Pause soll die Tradition wieder aufleben. Das ist geboten.

06.11.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause veranstaltet der Heimatdienst Illertal den Leonhardi-Ritt in Illerbeuren und knüpft am 13. November ab 13 Uhr an eine jahrzehntelange Tradition an. Zahlreiche Reitergruppen und Gespanne nehmen an diesem Umritt durchs Dorf teil, heißt es. Ihnen sei es zu verdanken, dass dieses Kirchenfest für Einheimische, Gäste und besonders für Pferdeliebhaber zu einem eindrucksvollen Leonhardi-Ritt geworden sei. Im Jahr 1980 wurde für kirchliche Feste, welche zur kulturellen Identität des Allgäus gehören, die St. Leonhard-Kapelle im Museum erbaut. Dort endet der Umzug mit Segnung der Tiere durch Pfarrer Anton Rollinger.

Moderation zu den vorbeiziehenden Gruppen

Den Umritt moderiert Klaus Schumacher aus Legau: Am Dorfplatz Illerbeuren kündigt er die vorbeiziehenden Gruppen an und erklärt die teils historischen Kutschen. Musikalisch begleiten die Musikkapellen Maria Steinbach und Illerbeuren-Kronburg. Am Dorfplatz und nach der Segnung im Saal des Gromerhofes bewirtet die Narrenzunft Illerwinkel.

Anmeldungen für Reiterinnen und Reiter sowie Gespannen nimmt der Heimatdienst Illertal entgegen – unter Telefon 08394/926885 oder per E-Mail an zehnpfennig@heimatdienst-illertal.de.

Für einen romantischen Tagesausklang lädt auf Schloss Kronburg der Adventsmarkt.