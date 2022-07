Leser-Aktion in Memmingen: Lobende Worte – aber auch Kritik

10.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Wie gefällt Ihnen das neue Design der Memminger Zeittung? Das wollten wir am Samstag von unseren Leserinnen und Lesern an einem MZ-Stand auf dem Schrannenplatz erfahren. Und die Resonanz war mehr als erfreulich. Zahlreiche Frauen und Männer nutzten die Gelegenheit, mit Vertretern von Verlag und Redaktion ins Gespräch zu kommen und ihre Meinung zu sagen. Dabei gab es sowohl lobende als auch kritische Worte in Sachen Zeitungslayout.

Monika Brückle hatte zuvor zuhause die Probe aufs Exempel gemacht und zwei Zeitungsseiten nebeneinandergelegt: Eine im alten und eine im neuen Design: „Und ich muss sagen, die neue Grundschrift ist tatsächlich besser lesbar.“ So sieht es auch der 69-jährige Franz Scharf aus Moosbach: „Das kann ich jetzt auch ohne Brille lesen.“ Ziel erreicht. Denn eine der Intensionen für die Neugestaltung der MZ war eine bessere Lesbarkeit. Diese wird dadurch erreicht, dass der Abstand zwischen den Buchstaben und auch zwischen den einzelnen Zeilen etwas größer ist als zuvor.

Bestimmte Schriftgrößen werden korrigiert

Dagegen bemängelten andere Leser, dass neben der Grundschrift auch kleinere Schriftgrößen verwendet werden – zum Beispiel beim Witz auf „Capito“ sowie bei den Kontaktdaten und bei den Fotografennamen. Bei diesen als zu klein empfundenen Schriften wird nachgebessert. Das geht aus technischen Gründen aber leider nicht von heute auf morgen, sondern wird etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Indes vermisst Alexander Schraut (69) die bisherigen Hinweise auf den Führungsseiten auf weitere Artikel – die sogenannten Teaser. „Das war leserfreundlicher“, sagt der Memminger. Zur Erklärung: Mit dem Wegfall der Teaser sollen die Seiten ruhiger und deren Anmutung klarer gestaltet werden.

Zufrieden mit den Inhalten der Artikel

Lieber das bisherige Design beibehalten würde Helmut Müller aus Memmingen. Laut dem 73-Jährigen „muss eine Zeitung nicht schön sein“. Schließlich komme es auf den Informationsgehalt der Artikel an. Mit den Inhalten war und ist er zufrieden. Aber das neue Layout hätte es in seinen Augen nicht gebraucht.

Dagegen ist Karl Ripfel mit der neuen Anmutung der MZ durchaus zufrieden: „Für mich ist das keine große Umstellung.“ Allerdings würde er sich mehr gute Nachrichten in der Zeitung wünschen“, sagt der langjährige Abonnent und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Aber für die schlechten Nachrichten aus aller Welt könnt ihr Zeitungsleute ja auch nichts“.

