Leser aus Memmingen und dem Unterallgäu wünschen sich Frieden und Mitmenschlichkeit

Wir haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, gefragt: Was sind Ihre Wünsche zur Weihnachtszeit? Das sind Antworten.

21.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Jeder und jede von uns hat mindestens einen – einen Wunsch. Wünsche gibt es in jedem Alter, in jeder Lebensphase, an jedem Tag, zu jeder Stunde, ja gar in jeder Sekunde. Sie sind auch Ziele, die uns antreiben. Die Jüngsten der Gesellschaft haben vor allem in der Weihnachtszeit Wünsche, schreiben sogar einen Wunschzettel. Wir wollten von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wissen: Was wünschen Sie sich? Was erhoffen und erträumen Sie sich für die Zukunft?

Johann-Hermann Schmid, 83 Jahre, aus Ottobeuren „Das Leben ist bekanntlich kein Wunschkonzert. Dennoch ist das Geschwisterpaar Hoffnung und Weitergehen existenziell für Lebensmut und Zuversicht. Es sind dies die Fäden, aus denen gerade für Weihnachten und Neujahr eine ,Wunschwärmedecke’ gestrickt wird. Frieden auf Erden und Gräben ebnen: Das sind die, manchmal auch routiniert vorgetragenen, Eckpunkte. Nicht übersehen sollte man dabei Probleme, die oft unterhalb der Sichtlinie der dynamisch rotierenden Mehrheitsgesellschaft liegen. Es geht um die kriminellen Attacken eiskalt agierender Banden gegen alte Menschen. Diese sind wohl manchmal leichtgläubig; in aller Regel aber ehrbar, gutgläubig und seit Kindertagen in Empathie und Verantwortungsgefühl erzogen. Kinder, Enkelkinder und nahe Vertraute sollten nicht mit Kopfschütteln oder mitleidigem Scheinverständnis reagieren, sondern alte Väter, Mütter, Opas und Omas immer wieder wertschätzend, aber durchaus auch mal nervend auf das moderne Raubrittertum hinweisen. Dieser Weihnachtswunsch ist generationenübergreifend.“

Bernd Göpfert, 40 Jahre, aus Memmingerberg: „Ich habe folgende Wünsche an Weihnachten 2022: Frieden und dass die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr so viel jammern. Dass die ständigen Preissteigerungen aufhören. Gesundheit.“