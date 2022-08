Jutta Graf erinnert sich, wie Sommer sich früher anfühlte. Zähne zusammenbeißen hieß es teils für Gerhardt Schmidt, der für den Sportverein ins Becken stieg.

25.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Sommer, Hitzefrei in der Schule und dann ins Freibad: In ihrer Kindheit war die Freude über solche Tage so groß, dass sie der inzwischen 50-jährigen Jutta Graf aus Memmingen bis heute im Gedächtnis sind. Genauso wie die Eindrücke von damals: der heiße Teerboden, das Gefühl, ohne Schuhe darüber zu laufen und zur Abkühlung mit den Füßen in Wasserpfützen zu springen – und die eiskalte Erfrischung unter der Dusche, ehe es ins Becken ging.

