Unterallgäuer überweist Liebesbetrügerin insgesamt 12.000 Euro

Ein Unterallgäuer ist einer Liebesbetrügerin zum Opfer gefallen. Er überwies der Unbekannten knapp 12.000 Euro auf verschiedene Konten.

23.12.2022 | Stand: 13:16 Uhr

Ein Unterallgäuer ist einer Liebesbetrügerin zum Opfer gefallen und hat knapp 12.000 Euro verloren. Wie die Polizei mitteilt, schrieb die unbekannte Frau den 53-Jährigen Anfang des Jahres über einen Messenger an. Sie begannen den Kontakt auszubauen und der Unterallgäuer verliebte sich sogar in die Unbekannte, die angeblich in Frankreich lebt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.