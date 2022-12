Liebherr erweitert Standort in Oberopfingen

Die Firma Liebherr baut ein neues Werk für die Fertigung von Hydraulikzylindern. Bis wann der Umzug in Oberopfingen abgeschlossen sein soll.

Die Firma Liebherr hat mit Baumaßnahmen für ein neues Werk in Oberopfingen begonnen. Laut Mitteilung des Unternehmens soll der Neubau ab 2024 für den Umzug eines Bereichs zur Verfügung stehen, der bislang noch in Kirchdorf angesiedelt ist: die mechanische Fertigung von Hydraulikzylindern. Sie wird sich an das in Oberopfingen bereits bestehende Hauptwerk anschließen. Ebenso werden nach Angaben der Liebherr-Components Kirchdorf GmbH produktionsnahe Verwaltungsbereiche umziehen.

