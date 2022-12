LTS greift in neuem Stück das Thema Transgender auf: „Es ähnelt einem Kreuzweg“

Ein Familienvater will künftig als Frau leben – das hat mit Wiedergutmachung zu tun: Inszenierung von Intendant Alexander May behandelt das Thema Transgender.

08.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Mitten in ländliches Dorf-Idyll und das scheinbar geordnete, harmonische Zusammenleben einer Winzerfamilie platzt die Ankündigung des Vaters, künftig als Frau leben und obendrein Weinprinzessin werden zu wollen: Mit der Premiere von „Brigitte Bordeaux“ kommt am Freitag, 9. Dezember, ab 20 Uhr im Landestheater Schwaben die erste Regiearbeit von Alexander May als Intendant auf die Bühne. Wieso ihn das Stück fasziniert und wie er selbst auf die Transgender-Thematik blickt, erzählt er im Interview mit unserer Redaktion.

Was war Ihnen bei der Auswahl des Stücks wichtig, mit dem Sie sich dem Memminger Publikum vorstellen?

Alexander May: Für die Interimsphase am LTS wollten Christine Hofer und ich zuvorderst Stücke machen, auf die wir und das Publikum Lust haben, und daraus unser künstlerisches Profil entwickeln. Außerdem liegt mir in meiner Theaterarbeit auch daran, alle Möglichkeiten und Sparten auszuschöpfen mit Musiktheater, Tanz, Livemusik, Pantomime. Bei „Brigitte Bordeaux“ haben wir eine Band auf der Bühne, es gibt eine Choreografie und ein kleines, feines Musikarrangement. Mir gefällt wahnsinnig gut, dass es ein sehr unterhaltsames Stück ist, das die Menschen im Herzen berührt und sie zum Lachen bringt. Gleichzeitig wird ein ernstes, hochpolitisches Thema behandelt. Ein Vater, der sein Kind verloren hat, versucht, etwas wieder gut zu machen. Während er das tut, klärt er uns über das Thema Transgender auf. Es geht um Toleranz, Familie und Liebe.

Intendant Alexander May ist es in seiner Arbeit wichtig, alle Sparten und Möglichkeiten des Theaters auszuschöpfen. Bild: Jürgen Bartenschlager, Landestheater Schwaben

Sie sind auch Intendant der Burgfestspiele Mayen. Dort wurde „Brigitte Bordeaux“ in diesem Jahr uraufgeführt und erhielt danach den Deutschen Musical Theater Preis. Was hat den Anstoß gegeben, das Stück in Memmingen nochmals aufzugreifen?

May: Für mich lag es auf der Hand, als Intendant von zwei Theatern bei positiven Effekten eine Schnittmenge zu schaffen. Die Zuschauer in der Eifel waren von dem Stück begeistert und ich hoffe, dass das beim Publikum in Memmingen ebenso sein wird und dass es ebenso aufgeschlossen ist. Mit Wiederholung habe ich kein Problem. Wenn man das Thema und die Schwierigkeiten kennt, ist vieles einfacher und das sind Synergien, die man nutzen kann. Mit einem Großteil des künstlerischen Stabs habe ich zwar schon in Mayen gearbeitet, aber ich entwickle ein Stück immer gern mit den Personen auf der Bühne. Mit einer Ausnahme sind das in Memmingen andere als in Mayen. Das Stück ist auch schon dadurch anders, dass wir hier nicht auf einer riesigen Freiluftbühne spielen.

Menschen, deren Identität nicht mit dem Geschlecht übereinstimmt, das nach der Geburt zugewiesen wurde, stehen vermehrt öffentlich dazu. Das stößt Debatten an, in manchen davon wird Transgender als Modeerscheinung abqualifiziert. Sehen Sie angesichts solcher Äußerungen ein Risiko, das Thema in einer Komödie teils zu verflachen, etwa durch das Spiel mit Klischees?

May: Überhaupt nicht. Es wird auch nicht mit Klischees gespielt. Das Stück ist zwar leicht und humorvoll, es hat zugleich aber sehr viel Tiefe. Wo man Menschen ernst nimmt, wird man nicht über sie lachen. Hier ist die Hauptfigur ein Vater, der darunter leidet, dass sich sein Kind weit von ihm entfernt hat. Er hat einen schwerwiegenden Grund, aus dem er sich zu dem Schritt entscheidet. Ein bisschen ähnelt es einem Kreuzweg. Zwar gibt es Komik und auch Satire, aber sie entsteht durch die Reaktionen des Umfelds: Man lacht, weil die Gesellschaft, ihre Mechanismen und Widersprüchlichkeiten bloßgelegt werden. Dadurch wird das Publikum mitgenommen, ohne dass es mit einem moralischen Zeigefinger belehrt wird.

Das wirft auch die Frage auf, wie wohl die eigene Reaktion aussehen würde. Wie schätzen Sie das für sich selbst ein?

May: Weil es in meiner Familie und meinem Freundeskreis niemanden mit Trans-Identität gibt, ist das für mich und andere im Team zunächst eine fremde Welt. Für die Inszenierung haben wir aber zwei Sensitivity Readers mit im Boot: einen Trans-Mann und eine Trans-Frau, die uns beraten und mit denen wir viel über die unterschiedlichen individuellen Erfahrungen gesprochen haben, die sie gemacht haben. Was für mich zählt, ist, dass ich Transgender wie jeden Menschen in seinen Gefühlen respektiere. Auch wenn diese Gefühle nicht Teil meiner eigenen Welt, meiner eigenen Erfahrungen sind, ist das kein Grund, Brücken abzubrechen. (Transgender und Transsexualität: Einen Beitrag über die Unterallgäuerin "Lou", die als Mann geboren wurde, lesen Sie hier.)

Warum, glauben Sie, fällt es vielen so schwer, Toleranz zu zeigen und Menschen mit Trans-Identität zu akzeptieren?

May: Jeder und jede von uns hat im eigenen Verhalten ja irgendwo männliche und weibliche Anteile. Transgender setzen sich intensiv mit der Frage „Wer bin ich?“ auseinander. Sie sind dabei sehr ehrlich zu sich selbst und ziehen Konsequenzen. Ich denke, dass das Ängste weckt – gerade bei Menschen, die das nicht mit dieser Unbeirrbarkeit tun.

