Wo steht der schönste Maibaum in Memmingen und im Unterallgäu?

109 Teilnehmer sind dieses Jahr beim Maibaum-Wettbewerb im Raum Memmingen und dem Unterallgäu dabei. Wo steht der Schönste?

03.05.2022 | Stand: 18:09 Uhr

Sie stehen wieder, haben zumeist ihren Platz in der Ortsmitte gefunden und sind schon von weitem zu erkennen: die Maibäume. Somit war es für die Maibaum-Kommission auch wieder an der Zeit, auf Bewertungs-Tour zu gehen. 109 Vereine, Gruppen und Kindergärten haben bei der 49. Auflage des Maibaum-Wettbewerbs der Memminger Zeitung, Mindelheimer Zeitung und Memminger Brauerei teilgenommen. In sieben Gruppen machten sich die Jury-Mitglieder auf die Reise, um die verzierten Riesen zu begutachten – und zu bestaunen.

Maibaum-Jury geht im Unterallgäu und Memmingen auf die Reise

Die Gruppen hatten am 2. Mai jeweils ihre eigenen Routen zusammengestellt – vorbereitet von Edmund Mikusch von der Memminger Zeitung, der den Maibaum-Wettbewerb seit dem Jahr 1978 organisiert. Voller Vorfreude stiegen die Jury-Mitglieder in die Autos, machten sich auf den Weg.

Eine Suche war gar nicht erforderlich, denn die meisten Maibäume waren schon von weitem zu sehen. Meist richtete sich der Blick zunächst zur Spitze. Viele Münder standen offen. Nach und nach wurde dann der ganze Maibaum inspiziert. Im Gepäck der Jury dabei: ein Bewertungskatalog. Da wurden Punkte für den Maibaum-Stamm, für den Gesamt-Eindruck, für die Zahl und die Schönheit der Kränze, für die Sinnbilder am Stamm, für die Gesamtlänge des Baumes, den Standort im Ortsbild und für mögliche Veranstaltungen vergeben.

Maibaum-Wettbewerb 2022: Stolz ist in den Augen zu erkennen

Ab und an bekam die Maibaum-Kommission vor Ort auch Besuch. So grüßte in Buxach beispielsweise Pfarrer Ulrich Schineis. In seinen Augen war Stolz zu erkennen, als er den 41 Meter hohen Maibaum betrachtete. Schineis stemmte die Hände in die Hüfte. „Drei Jahre lang konnten wir wegen Corona nun keinen Baum stellen. Wir als Kirchengemeinde wollten aber wieder zusammenkommen und sprachen mit der Feuerwehr. Es war klar, dass wir es zusammenmachen und es war einfach herrlich“, schwärmte Schineis und winkte der Jury zum Abschluss noch einmal zu.

Maibaum aufstellen 2022: Wenn Kultur wieder auflebt

Anerkennendes Nicken gab es bei so manchen weiteren Maibäumen. Da zeigten sich filigrane Schnitzereien, schön gestaltete Sinnbilder und liebevoll dekorierte Maibaum-Kränze. Anerkennung gab es aber nicht nur für die gestalteten Maibäume, sondern vor allem auch für den Einsatz und das Engagement dahinter. Girlanden binden, Motivtafeln aussägen, Maibaum-Fest organisieren: All das geht nur gemeinsam. Teamleistung war in den vergangenen Wochen und Tagen gefragt.

Nach Corona-Zwangspause wieder ein Wettbewerb

„Es ist toll, dass es in diesem Jahr wieder einen Maibaum-Wettbewerb geben kann“, sagte Edmund Mikusch. Seit dem Jahr 1972 wird dieser ausgerichtet. „Es ist nicht nur eine Bewertung, sondern die Unterstützung des Brauchtums. Es ist einfach schön, Land und Leute direkt vor Ort kennenzulernen“, erklärte Memmingens Alt-Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger. Er ist seit 40 Jahren dabei und hatte so einige Geschichten aus vergangenen Maibaum-Bewertungen auf Lager. Nach der Corona-Zwangspause freute er sich ebenso, wieder mit dabei sein zu können.

So ging es auch Johannes Högel, Mitglied der Geschäftsleitung der Mindelheimer Zeitung. Seit dem Jahr 2007 ist er in der Maibaum-Kommission vertreten, schätzt sehr, im Verbreitungsgebiet unterwegs zu sein und vor Ort „gute Gespräche“ zu führen.

AZ-Verlagsleiter Reiner Elsinger: „Es war ein tolles Erlebnis, zu sehen, dass Kultur und die Maibaum-Feste wieder aufleben. Wir hoffen, dass solch wichtige traditionelle Ereignisse nicht wieder ausfallen müssen.“

Die Fichten als Maibäume

Übrigens: Forstdirektor Rainer Nützel erklärte zu den Maibäumen: „Zumeist werden Fichten als Maibäume genutzt, weil diese so hoch sind.“ Beim Fällen bestehe das Risiko, dass die Krone breche. Deswegen würde zumeist die Krone eines weiteren Baumes am Stamm befestigt. Diese stabile Befestigung ist deswegen auch so wichtig, weil der Baum mit schwerem Schmuck versehen wird – dazu gehören auch die bunten Bänder, die jetzt wieder im Wind flattern.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Heimertingen haben den Maibaum im Ort am Freitag, 30. April, aufgestellt. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Heimertingen haben den Maibaum im Ort am Freitag, 30. April, aufgestellt. In Egg an der Günz gibt es 2021 einen "Maibaum zum Mitmachen" - Kinder und Erwachsene können in Eigenregie Wünsche daran festmachen. Der Maibaum in Lautrach beim Gasthof Rössle. Sebastian und Hans-Peter Gallasch (v.l.) haben mit Freunden den Baum am 30.4.2021 aufgestellt. Der Maibaum in Pless bei der Kirche. Mit 35 Metern um einiges höher als der Kirchturm ist der Maibaum am Kirchplatz in Wolfertschwenden. Er wurde unter Einhaltung der Corona-Regeln von einem Kran aufgestellt und von den Bauhof-Arbeitern mit langen Holzkeilen festgekeilt. Er hat drei Kränze und neue, witterungsbeständige Tafeln. Auf dem etwa sieben Meter hohen Maibaum in der Ottobeurer Maibaumwiese ist ein Schild angebracht, worauf geschrieben steht: "Unser Maibaum isch heuer it arg groß, wir konzentrierten uns, dass er grad isch blos. Die Pfadfinder bleiben frohgesinnt in dieser Zeit, it da Kopf hänga lau, ilabe Leit." Im Kurort Bad Grönenbach selbst gibt es heuer keinen Maibaum, dafür aber im kleinen Weiler Raupolz. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Heimertingen haben den Maibaum im Ort am Freitag, 30. April, aufgestellt.

