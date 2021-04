Mann bedroht 41-Jährigen mit einem Küchenmesser - Zeugen entwaffnen ihn

Die Polizei griff Samstagnacht bei einem Streit in Memmingerberg ein. Ein Mann drohte seinem Kontrahenten, ihm mit einem Messer in den Bauch zu stechen.

25.04.2021 | Stand: 14:27 Uhr

Ein Streit in Memmingerberg ist in der Nacht auf Sonntag eskaliert. Anwohner riefen die Polizei zu einer Arbeiterwohnung in Memmingerberg. Dort stritten sich ein 42-jähriger und ein 41-jähriger Mann lautstark.

Zeugen entwaffnen den 42-Jährigen und halten ihn fest

Der 42-Jährige drohte seinem Kontrahenten, ihm mit einem Küchenmesser in den Bauch zu stechen. Einigen Zeugen gelang es, dem Mann das Küchenmesser abzunehmen und ihn festzuhalten, bis die Polizei einfraf.

Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam. Der 42-Jährige bekommt eine Anzeige wegen Bedrohung.

Lesen Sie auch: Nächtliche Ausgangssperre: wenig Verstöße, friedliche Proteste