Mann bedroht Fahrlehrer und Polizisten nahe Trunkelsberg

Ein 55-Jähriger hat nahe Trunkelsberg einen Fahrlehrer bedroht. Ein Polizist, der zufällig vor Ort war, schritt ein - und wurde auch attackiert.

17.05.2022 | Stand: 12:58 Uhr

Nahe Trunkelsberg hat ein Mann am Samstag gegen 15.40 Uhr einen Fahrlehrer und einen Polizisten bedroht. Ein 46-jähriger Fahrlehrer befand sich laut Polizei alleine in seinem Auto an der Einmündung Eisenburger Straße/ Am Ziegelstadel , als er von einem 55-jährigen Fahrer massiv angehupt, dann überholt und bis zum Stillstand ausgebremst wurde. Der Fahrlehrer konnte hierbei einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichen nach links vermeiden.

Nachdem beide Autos standen, stieg der 55-Jährige aus, riss die Beifahrertüre des Fahrlehrers auf und drohte ihm mit geballter Faust Schläge an. Nachdem der Fahrlehrer sitzen blieb, wechselte der 55-Jährige zur Fahrerseite und öffnete auch diese Tür.

Mann bedroht Fahrlehrer nahe Trunkelsberg, Polizist will einschreiten

Den Vorfall beobachtete ein Polizeibeamter der Polizeiinspektion Buchloe, der sich in der Freizeit befand, und ging dazwischen. Er gab sich den beiden als Polizeibeamter zu erkennen und verlangte die Personalien des 55-Jährigen. Dieser verweigerte jegliche Angaben sowie die Herausgabe von Führerschein oder Personalausweis.

Nachdem sich der 55-Jährige in seinen Auto gesetzt hatte und offenbar wegfahren wollte, stellte sich der Polizeibeamte vor dessen Motorhaube und forderte ihn erneut auf, seine Identität preiszugeben. Daraufhin drohte der 55-jährige Mann dem Beamten damit, ihn umzufahren. Dann fuhr der Mann rückwärts und beschleunigte.

Über das Kennzeichen und eine zurückliegende erkennungsdienstliche Behandlung wurde der 55-Jährige eindeutig identifiziert. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung im Straßenverkehr, Bedrohung, Beleidigung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde.

